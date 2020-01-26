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Дмитро Комаров пояснив, чому досі живе в орендованій квартирі

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Дмитро Комаров зізнався, що живе в орендованій квартирі / Instagram / @komarovmir

Один з найпопулярніших телеведучих України Дмитро Комаров зізнався, що і досі не придбав житла. Після весілля він з Олександрою Кучеренко оселився в орендованій квартирі у Києві.

В коментарі "КП в Україні" автор і ведучий пізнавальної програми "Світ навиворіт" зізнався, що не гроші стоять на заваді купівлі нерухомості. Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко ще не визначились, чи хочуть придбати квартиру, чи одразу ж будинок. Та і питання міста залишається відкритим.

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"Не купили. Поки живемо в орендованій, тому що хочемо визначитися з форматом, зрозуміти, де б ми хотіли жити – в будинку або квартирі, в якому місці. Коли справа підійшло до весілля, ми вирішили спочатку орендувати квартиру, а потім визначитися остаточно, що і де. Тому диван – наш, квартира – не наша", – розповів Дмитро Комаров.

Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров
Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров / Instagram / @komarovmir

Окрім цього, телеведучий не приховує, що через насичені зйомки не багато часу проводить вдома. Дмитро Комаров тільки відзняв новий сезон програми "Світ навиворіт", завершивши експедицію в Китай. Тому навіть Новий рік святкував за кордоном. Олександра Кучеренко підтримала чоловіка у це особливе свято, тому відправилась з ним на кількаденний відпочинок в Сінгапур. 

"Звичайно, дружину хочеться бачити частіше. Якщо раніше міг собі дозволити поїхати на 4-5 місяців кудись і не повертатися додому, то зараз я цього не хочу. Доводиться придумувати, як нам бачитися частіше. Я запрошував Сашу в Китай, вона приїжджала, на пару днів я робив паузу в зйомках, а потім вона просто чекала мене в готелі, поки я був на зйомках. На Новий рік вона приїжджала в Сінгапур, це досить близько від Китаю, і ми провели час разом. Я приїжджав на її день народження в листопаді, ми експромтом поїхали в Прагу... Єдине – більше доводиться літати. Але це специфіка професії. По-іншому – ніяк! Або доведеться не бачитися місяцями", – поділився він. 

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко зустріли Новий рік в Сінгапурі
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко зустріли Новий рік в Сінгапурі / Instagram / @komarovmir

Як відомо, 15 червня Дмитро Комаров заявив, що одружився з ведучою, моделлю та володаркою титулу "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Згодом з'ясувалось, що пара таємно побралась у травні 2019 року в Єрусалимі. Дмитро Комаров обрав дату вінчання, яка збіглась з конкурсом Євробачення. Тому поїздка двох ведучих в Ізраїль не викликала жодних підозр. 

Пара познайомилась задовго до шоу "Танці з зірками". Тому на проєкті Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко ретельно приховували романтичні стосунки.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Зіркова нерухомість
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