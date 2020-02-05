Дмитро Комаров розповів про розлуку з коханою

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров не приховує, що через тривалі зйомки вдома вдається бувати не часто. Олександра Кучеренко намагається підтримувати чоловіка і навідується до нього в подорожах.

Експедиції мандрівника, ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова тривають по декілька місяців. Коли він був холостяком, то не звертав уваги на це, а після одруження такі довгі подорожі даються важко.

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Дмитро зізнається, що після весілля планує мандрівки так, щоб була можливість бачитися з дружиною. Звісно, що професія тревел-ведучого передбачає низку труднощів для подружжя і першим випробуванням для закоханої пара стала експедиція Дмитра Комарова до Китаю. Саме там він з літа до нового року разом із Олександром Дмитрієвим знімав новий сезон програми "Світ навиворіт".

На своїй інстаграм-сторінці Дмитро розповів, що тисячі кілометрів відстані між ним та Олександрою не стали перешкодою для кохання. Телеведучий любить свою роботу, а дружина у всьому підтримує його.

Практично весь тривалий період знімань ми з дружиною регулярно бачилися. Ми літали туди-сюди з літа до Нового року. Через місяць після початку знімань Саша прилетіла до мене в Китай, і ми навіть не зупиняли знімання. Потім, ще за місяць, ми на 5 днів зустрілися в Таїланді, де провели неймовірну подорож "дикуном" по півночі, на кордоні з Бірмою і Лаосом. Потім я прилетів на день народження Саші і побув ще декілька тижнів на роботі, проконтролював процес обробки китайського матеріалу і підготовки випусків. Оператор Саша Дмитрієв теж провів час з сім'єю. Крила кохання існують, ось у чому наш секрет боротьби з довгою розлукою під час експедицій. Є багато професій, пов'язаних з довгим відрядженням: моряки далекого плавання, льотчики, далекобійники, машиністи, мандрівники. Але для справжнього кохання це не перешкода. Згодні?

– написав Дмитро в публікації.