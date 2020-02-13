Дмитро Комаров розповів, як дружина змінила його в шлюбі

Тревел-ведучий Дмитро Комаров, який мандрує екзотичними країнами з програмою "Світ навиворіт", прикрасив обкладинку видання "ТелеНеделя". В інтерв'ю журналістам він не оминув питання про сімейне життя з Олександрою Кучеренко.

Як відомо, пара офіційно одружилась в Ізраїлі у травні 2019 року. Весілля було таємним, тому про нього довідались тільки після того, як Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко вже насолодились медовим місяцем та оселились в орендованій квартирі у Києві. У новому випуску "ТелеНеделя" ведучий зізнався, що його дружина позитивно впливає на нього. Так, у стосунках з Олександрою він припинив ревнувати та показувати погані риси свого характеру. Навпаки Дмитро Комаров хоче зберегти цю особливу гармонію в їхньому шлюбі.

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"Навряд чи людина в 36 років може якось кардинально змінитися. Просто Саша – та половинка, яка зі мною гармонує. Поруч з нею мені немає потреби ні ревнувати, ні показувати свої не найпростіші риси характеру. А в якихось моментах вона на мене навіть позитивно вплинула. Наприклад, я тепер не розкидаю по всій кімнаті речі, хоча раніше міг залишити де попало, а вранці через них переступити і піти далі. Завдяки Саші у нас в квартирі чисто і красиво, і мені совість не дозволяє порушувати цей порядок", – розповів Дмитро Комаров.

Окрім цього, телеведучий зізнався, що давно шукав дівчину, яка поділятиме його погляди на спонтанні поїздки. Олександра Кучеренко, за словами Дмитра Комарова, саме така людина. Вона може за лічені хвилини зібрати валізу, навіть не питаючи, куди їде з коханим.

"Взяти хоча б її день народження. Я сказав, щоб вона не забула взяти закордонний паспорт, а час вильоту повідомлю трохи пізніше. Вона навіть не стала питати, куди ми їдемо. Вилітаємо. "О, Прага? Чудово!". Приблизно так же вийшло, коли ми вирішили кудись втекти після весілля. Кажу: "Куди ти хочеш?" – "Не знаю, довіряю вибір країни тобі". Ми сідаємо на дивані, відкриваємо систему бронювання квитків. Дивлюся – Берлін, завтра на ранок є рейс. "Полетіли?" – "Давай". Тут же проплачуємо карткою квитки і бронюємо на одну ніч готель", – поділився спогадами про авантюри Дмитро Комаров.

Що відомо про шлюб Комарова і Кучеренко?

15 червня Дмитро Комаров заявив, що одружився з ведучою, моделлю та володаркою титулу "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Згодом з'ясувалось, що пара таємно побралась у травні 2019 року в Єрусалимі. Дмитро Комаров обрав дату вінчання, яка збіглась з конкурсом Євробачення. Тому поїздка двох ведучих в Ізраїль не викликала жодних підозр.



Пара познайомилась задовго до шоу "Танці з зірками". Тому на проєкті Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко ретельно приховували романтичні стосунки.