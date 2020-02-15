Дмитро Комаров розповів, який сюрприз зробив дружині на День закоханих

Телеведучий Дмитро Комаров і його колега та володарка титулу "Міс Україна" Олександра Кучеренко стали чи не найяскравішою парою українського шоу-бізнесу. Під час спільних виходів вони зачаровують прихильників, а в День Валентина поділились знімком зі Стамбула.

На офіційній інстаграм-сторінці Дмитро Комаров вирішив привітати всіх своїх прихильників з Днем закоханих. Телеведучий зізнався, що вірить у долю, адже серія подій привела його до зустрічі з Олександрою Кучеренко. Тому він переконаний: у кожної людини є друга половинка, яку варто шукати.

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"З днем кохання! Бережіть її, тримайте міцно і цінуйте. А якщо ще не зустріли – навіть не сумнівайтеся, що ваша любов вас вже чекає, і в потрібний час, в потрібному місці, незалежно від вашого бажання, прагнення і настрою, ви обов'язково зустрінетеся. Я вірю, що знайти супутника життя – це доля. І вона так круто все заплітає, що вже зустрівши любов і озираючись назад, розумієш, як доля потрудилася, направляючи тебе до цієї зустрічі, підлаштовуючи обставини", – розповів Дмитро Комаров.

Як відомо, телеведучий зустрів Олександру Кучеренко на конкурсі краси "Міс Україна-2016". Тоді Дмитро Комаров був одним із зіркових суддів, які віддали красуні найбільшу кількість балів. Після перемоги Олександри Кучеренко пара не спілкувалась, і тільки згодом відомий українець таки запросив дівчину на презентацію чергового сезону шоу "Світ навиворіт". Саме тоді між ними зародилась симпатія. Вже на паркет "Танці з зірками" Дмитро та Олександри вийшли парою, однак ретельно приховували стосунки.

Прибрати всього лише одну дрібну деталь з низки подій, що передують знайомству – і воно могло б не відбутися, люди цілком могли б ніколи не зустрітися. Але любов – це магія. Ми не можемо на неї впливати. Ми не в силах нею керувати. Вона просто приходить, коли настає час, і нас з вами не питає,

– зазначив Дмитро Комаров.

У День закоханих телеведучий зробив особливий сюрприз коханій дружині. Дмитро Комаров організував для Олександри Кучеренко відпочинок у Стамбулі та повідомив про мандрівку тільки в день виїзду. Закохані проведуть в Туреччині вікенд, після чого повернуться до буденного життя у столиці. Наразі у мережі з'явилось романтичне фото Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко, яке замилувало прихильників.