Донька Кейт Бекінсейл прокоментувала роман матері з 22-річним музикантом: несподівана реакція

Днями папараці розсекретили новий роман голлівудської акторки Кейт Бекінсейл з музикантом, який на 24 роки молодший за неї. Як виявилося, донька зіркової матусі Лілі схвалює стосунки матері та звикла до того, що їй подобаються креативні хлопці.

46-річна Кейт Бекінсейл не припиняє вражати прихильників своїми романтичними стосунками з молодими обранцями. Знаменитість закрутила роман з 22-річним рок-музикантом Гуді Грейсом. Хлопець всього на рік старший від доньки акторки Лілі, яка також будує свою кар'єру на теренах кіноіндустрії.

Важливо З різницею у 24 роки: Кейт Бекінсейл закрутила новий роман

Інсайдери повідомили виданню Us Weekly, як дівчинка відреагувала на нові стосунки матері. З'ясувалося, вона зовсім не переймається тим, що Кейт Бекінсейл до вподоби значно молодші чоловіки. Лілі пов'язує близька дружба з матір'ю і, схоже, вона готова прийняти будь-який її вибір.

Кейт приваблюють молодші та творчі хлопці, це її тип. Їй подобається проводити час з ними, адже вона любить бути в курсі останніх трендів,

– інформують інсайдери.

Нагадаємо, що про стосунки Кейт Бекінсейл та Гуді Грейса стало відомо після їхньої спільної прогулянки вулицями Лос-Анджелеса під час карантину. Пара трималася за руки та обіймалася, не приховуючи своїх почуттів. Аби уникнути надмірної уваги громадськості, закохані обрали буденний одяг та масивні сонцезахисні окуляри.