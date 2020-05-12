Джамала влаштувала першу прогулянку після послаблення карантину: фото

Вагітна співачка сумлінно дотримувалася карантинного режиму та залишалася вдома впродовж двох місяців. Зважаючи на те, що вчора, 11 травня, розпочався перший етап послаблення обмежень, Джамала влаштувала прогулянку столицею та насолодилася ранковою кавою.

Відсьогодні, 12 травня, свою роботу відновили літні майданчики кав'ярень та ресторанів. З цієї нагоди Джамала вирішила насолодитися кавою, в одному з закладів Києва. Вона поділилася своєю прогулянкою на особистій сторінці в інстаграмі.

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Вперше за тривалий час співачка змогла вийти зі своєї квартири та влаштувати зйомку поза її межами. Вона постала у синій сукні-сорочці довжини міді у клітинку та фіолетових кросівках. Навіть вбрання-оверсайз не змогло приховати округлий животик Джамали. Зірка власноруч зробила легкий макіяж та укладку, адже під час карантину суттєво вдосконалила свої навички.

Виконавиця не стала приховувати, що послаблення обмежень суттєво вплинуло на її настрій. Вона нарешті відчула шум столиці, яка повертається до повноцінного життя.

Ранкова кава, шум вулиць улюбленого Києва, у який потихеньку повертається життя. Так мало потрібно для настрою,

– прокоментувала Джамала.



Перший етап послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу