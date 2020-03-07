Джамала замилувала мережу дитячим фото та розповіла історію з дитинства

Знаменита українська виконавиця, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамала напередодні 8 березня зворушила мережу чарівним фото з дитинства та історією про тюльпани, яка сталася, коли вона була маленька.

Джамала нещодавно опублікувала світлини з Амстердаму, чим заінтригувала своїх прихильників. Днями співачка відвідала в Нідерландах теплиці, де вирощують тюльпани. Відео з екскурсії поширила на своїй сторінці в інстаграмі. Також вона поділилася серією фотографій з оранжереї та показала архівний кадр з дитинства серед тюльпанів.

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На першому знімку артистка зображена маленькою дівчинкою. Вона позує в теплиці з тюльпанами. Одягнена майбутня зірка в білу спідницю та червону куртку. Її волосся прикрашають два великі банта. Джамала розповіла чому для неї тюльпан – це не просто квітка.

Мій тато професійний музикант, але в кінці 80-х йому довелося залишити музику і розпочати справою, яка зможе прогодувати сім'ю. Це були складні часи. У Мелітополі він влаштувався на підробіток в теплицю, вирощував огірки, помідори. А трохи пізніше зацікавився тюльпанами, тоді в нашій країні тільки почали з'являтися рідкісні сорти з Голландії. Тато на останні гроші купував невеликі партії цибулин, щороку намагаючись збільшувати їх кількість,

– розповіла співачка.



Маленька Джамала серед тюльпанів / Instagram / @jamalajaaa

Також вона зазначила, що важливо було встигнути виростити тюльпани до 8 березня.

З 5 березня розпочиналися активні продажі. Мені було 5 років, тато будив нас з сестрою о 6 годині ранку і ми йшли в теплицю. Ми акуратно зривали квіти, ніжно обволікали кожен бутон резинкою, щоб він не розкривався завчасно. Спеціальних холодильників у нас не було, а квіти треба було тримати в холоді, щоб на ринок вони потрапили в презентабельному вигляді,

– згадала виконавиця.

У 2017 році голландська компанія StoKolex вивела сорт тюльпана Jamala. Знаменитість зазначає, що неймовірно раділа цьому, бо той момент повернув її в дитинство та нагадав сімейну справу.



Співачка Джамала в теплиці тюльпанів в Нідерландах / Instagram / @jamalajaaa



Джамала та 8 мільйонів тюльпанів / Instagram / @jamalajaaa



Джамала серед тюльпанів / Instagram / @jamalajaaa



Виконавиця Джамала згадала сімейну справу з вирощення тюльпанів / Instagram / @jamalajaaa