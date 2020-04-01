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Джамала замилувала мережу помітно округлим животиком: чарівне фото

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Джамала показала фото своєї вагітності / Фото з інстаграму

Знаменита українська виконавиця, переможниця Євробачення 2016 Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності. В мережі зірка поділилася з підписниками милою світлиною на якій помітно досить округлий животик.

Пандемія коронавірусу та карантин, на якому перебувають всі українці, вніс значні корективи в життя людей. Не минув він і знаменитостей.

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Джамала розповідає у своєму блозі, що свою першу вагітність вона проводила досить активно: робота, спорт, зустрічі з друзями. У неї була нескінченна низка зйомок у шоу, програмах, інтерв’ю, концерти. Зірка навіть встигала займатися йогою і плаванням.


Джамала показала фото своєї другої вагітності

"Більшу частину цієї вагітності я провела активно. І зараз мені складно зменшити обороти і проводити весь час вдома. Багато хто каже: "Чекаєш дитину? Клас! Відпочивай, лежи, насолоджуйся". Я до такого не звикла. Тому залишається продовжувати займатися музикою, записувати кавери, давати інтерв'ю по скайпу і постаратися менше їсти", – зазначила виконавиця.

Співачка також розповіла, що зараз важливо підтримувати тих, хто перебуває при надії, адже це "дуже нелегка робота – виносити Людину".

"Бажаю здоров’я абсолютно всім! Посилаю вам свою підтримку і любов", – написала Джамала.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Джамала
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