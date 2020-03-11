Джаред Лето підкорив Рибальський міст і запропонував назвати його своїм іменем

Голлівудський актор та лідер музичного гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето знову приїхав в українську столицю та влаштував відеозйомку на закинутому Рибальському острові.

Співак професійно займається скелелазанням і обожнює випробовувати себе на стійкість навіть поза скалодромом. Нещодавно він ледь не загинув через екстремальне хобі. Його інстаграм-сторінка сповнена різноманітними відео, які присвячені саме цій тематиці, тому не дивно, що київський вікенд Джареда теж перетворився на чергове тренування.

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У відеоролику, який вже прикрашає стрічку актора, він піднімається на залізобетонний пілон Рибальського моста та знімає себе на камеру, у той час як його фільмує дрон.

Одна з моїх найулюбленіших речей, коли відвідую Київ – це всі мости, які потрібно підкорити. Я чув, що вони закрили цей заіржавілий старий міст, над яким працювали протягом 20 років…

– коментує відеоролик Джаред у своєму інстаграмі.

Також актор висловив пропозицію назвати Рибальський острів на свою честь:

Здається, це круте місце і багатьом людям подобається проводити час тут, можливо, вони можуть перетворити його у парк? Парк L’єto добре звучить,

– сказав Джаред.

Зазначимо, що Джаред Лето востаннє відвідував Київ разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars в липні 2019 року, завітавши на фестиваль UPark.