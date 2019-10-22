Дженніфер Еністон і Різ Візерспун відкрили секрети своєї молодості та стрункості

Щоб виглядати бездоганно, чимало знаменитостей вдаються до різних косметологічних і хірургічних процедур. Однак 50-річна Дженніфер Еністон та її колега 43-річна Різ Візерспун використовують зовсім інші методи, які допомагають їм підтримувати форму. У прямому ефірі Radio Times акторки вирішили поділитись з прихильниками своїми секретами.

Як передає The Daily Mail, Дженніфер Еністон та Різ Візерспун з роками зовсім не змінюються. Це помітили не тільки їхні віддані прихильники, але й журналісти Radio Times. Тому зірки серіалу "Ранкове шоу" стали гостями однієї з програм, де в прямому ефірі відверто розповіли, як їм вдається не старіти та зберігати ідеальну фігуру.

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Голлівудські красуні зізнались, що підтримувати себе у формі їм допомагають інтервальні голодування та регулярні заняття спортом. Але один раз на тиждень Різ Візерспун може їсти все, що заманеться, не зважаючи на кількість калорій.

День обидві акторки розпочинають по-різному. Так, Дженніфер Еністон ніколи не снідає яєчнею з беконом чи сосисками. Зазвичай, зірка пропускає сніданок всупереч порадам дієтологів.

Я періодично голодую, тому вранці жодної їжі. Я помітила велику різницю, коли не їм упродовж 16 годин,

– зазначила Дженніфер Еністон.

Водночас Різ Візерспун не пропускає сніданку, однак робить його не калорійним. Акторка залюбки випиває зелений сік та каву, відмовляючись від випічки або ж сендвіча.

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Щодо тренувань, то Різ Візерспун полюбляє розпочинати заняття спортом близько 8 ранку. Голлівудська красуня зізналась, що звикла прокидатись дуже рано, десь о 5 годині. Така розповідь колеги здивувала Дженніфер Еністон, адже вона полюбляє довго спати та швидше 9-ої не хоче вставати з ліжка. Тренування акторки проводять ледь не щодня, залишаючи всього один день без фізичних навантажень.

Водночас дієтолог Сьюзі Баррел розповіла, що інтервальне голодування, яке використовують Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, підходить далеко не всім. У коментарі The Daily Mail вона порадила дещо змінити систему харчування при цій дієті.

"Замість того, щоб вечеряти о 8 годині і не їсти до полудня наступного дня, слід поїсти останній раз між 5 і 6 годинами вечора, а снідати в 9-10 ранку. Так буде краще для вашого метаболізму і ви спалите більше калорій", – порадила експертка.