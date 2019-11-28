Дженніфер Еністон продемонструвала свої кулінарні здібності: фото

Колись друг знаменитості, яка щороку запрошує найрідніших спільно відзначити День подяки, поскаржився, що в цей вечір жінка подає лише традиційні страви. Зірка вирішила підготувати для нього щось особливе. Дженніфер Еністон приголомшила чоловіка дотепним жартом.

Американська акторка зібрала друзів у своєму домі на День подяки, котрий святкують у США сьогодні, 28 листопада. На сторінках соціальних мереж вона опублікувала світлину, на якій на своїй кухні тримає в руках страву. Вона була призначена для коміка та телеведучого Джиммі Кіммела.

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Для свого кулінарного шедевру Дженніфер Еністон обрала традиційну гостру мексиканську страву енчілада. Вона готується з кукурузного борошна, із якого запікають корж, а потім загортають у нього начинку.

У дописі акторка додала відеореакцію друга на такий вчинок. Вона також висловила звернення до коміка у своєму інстраграмі.

Гаразд, Джиммі, ось твій f*%king Friendsgiving enchiladas,

– пожартувала голлівудська зірка.

Нарешті хтось дослухався до мене,

– відповів на такий сюрприз телеведучий.

Раніше Дженніфер Еністон пояснювала, що любить влаштовувати тихі та затишні Дні подяки. Вона не хоче, щоб цього дня люди працювали чи займалися важливими справами. Своїм святкуванням вона прагне розбавити яскравими фарбами монотонність та сірість буднів.