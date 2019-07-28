Дженніфер Лопес привітала коханого з днем народження під час концерту у Маямі: зворушливе відео

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / www.gettyimages.com

24 липня успішна співачка і акторка Дженніфер Лопес відзначила своє 50-річчя, а 27 липня день народження святкував її наречений, бейсболіст Алекс Родрігес.

Дженніфер Лопес вивела свого нареченого Алекса Родрігеса на сцену під час концерту в Маямі в п’ятницю ввечері, щоб здивувати коханого тортом з його іменем і відсвяткувати 44-й день народження чоловіка.

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Відео Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На сцену також вийшли діти співачки – близнюки Макс і Емма, а також дочки Родрігеса – Елла та Наташа. Згодом артистка почала співати "З днем народження".

Ти єдиний, мій ураган і мій спокій посеред шторму... Дякую за те, що ти таке прекрасне світло в моєму житті,
– написала у підписі Лопес в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Після шоу Родрігес, Лопес, їхні друзі та родина гуляли та танцювали всю ніч. Шанувальники опублікували в Instagram короткі ролики, на яких видно шалені танці Алекс та Дженніфер, поки їх натовп підбадьорював.

 

 

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Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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