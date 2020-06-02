Відома українська співачка Джамала вкотре влаштувала домашню фотосесію на карантині. Зірка поділилася стильним та оригінальним образом, яким викликала активні обговорення в мережі.

Джамала, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, неодноразово ділилася з прихильниками результатами зйомок, які влаштовувала вдома. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася серія світлин, на яких Джамала постала у екзотичному головному уборі.

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Образ Джамали

Джамала поширила декілька селфі, де зображена у стильному та незвичному образі. Зірка одягнула темний светр з різнокольоровим принтом, а на голову одягнула червоний шовковий тюрбан, який став головним акцентом її аутфіту. Волосся знаменитість вклала рівно, а на облиичі зробила легкий макіяж з чорними стрілками на повіках. Серед аксесуарів обрала масивні сережки золотистого кольору, які гармонійно доповнили її look.



Джамала в тюрбані / Instagram / @jamalajaaa



Стильний образ Джамали / Instagram / @jamalajaaa

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Співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Її прихильники активно коментують публікацію та зазначають, що артистка, як завжди, має неперевершений вигляд. За декілька годин допис набрав майже вісім тисяч вподобань.