Ембер Герд визнала, що вдарила Джонні Деппа дверима по голові: подробиці розлучення

Скандальне експодружжя продовжує з'ясовувати стосунки через суд та оприлюднювати нові звинувачення на адресу колишнього партнера. Так, адвокати Джонні Деппа представили аудіозапис, який підтверджує домашнє насильство, до якого вдавалася Ембер Герд.

Справа колишнього голлівудського подружжя з роками лише набирає обертів. Так, Джонні Депп заручився підтримкою зіркових колег – акторок Пенелопи Крус та Вайнони Райдер, а тепер продовжує наводити докази, які допомогли йому відстояти своє чесне ім'я у суді.

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Як повідомляє видання Page Six, адвокати Джонні Деппа оприлюднили аудіопідтвердження того, що Ембер Герд вдарила ексчоловіка дверима по голові. Запис датований 2016 роком, коли ексзакохані прагнули врятувати свій шлюб на сеансах терапії.

Я пам'ятаю той випадок з дверима. І мені дійсно шкода, що вдарила тебе чи розбила голову. Я цього не хотіла. Я намагалася втекти з кімнати, де Джонні нападав на мене... Я намагалася вийти за двері і зачинити їх, а він спробував увійти,

– пояснила Ембер Герд.

Цей запис фігурував у справі кілька років тому, проте адвокати зірки вирішили пригадати ситуацію. Зараз Джонні Депп подав позов на колишню дружину Ембер Герд за наклепи, зважаючи на те, що вона називала себе жертвою у подружньому житті з актором.

Що відомо про розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа?

Акторське подружжя Джонні Депп та Ембер Герд пробуло в шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насилля, яку вона оприлюднила у престижному журналі. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в ексчоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.

Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому він розповів, що ніколи не застосовував силу над своєю ексдружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед Ембер Герд.



Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Getty Images