ФБР допомогло Україні повернути викрадену нацистами картину: фото

Американська сторона повернула Україні картину французького художника П'єра Луї Гудро "Закохана пара". Офіційна церемонія передачі відбулася 19 лютого 2020 року в Нью-Йорку.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко особисто був присутній на заході. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Читайте також: В Одесі безкоштовні картини розібрали ще до початку виставки: фото

"Закохана пара" опинилась у колекції Київського національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у 1925 році. У часи Другої світової війни нацисти викрали картину з України.

Майже 70 років в Україні полотно вважали зниклим. У січні 2013 року "Закохана пара" була виставлена як лот аукціону в Нью-Йорку. Відомо, що картина спочатку зберігалась у приватній колекції в Лондоні, а згодом – у Массачусетсі.



Картина "Закохана пара"

У МЗС України відзначили, що "повернення об'єкта культурної спадщини стало можливим завдяки успішній співпраці дипломатів та спеціальних служб двох країн".

Видання "Голос Америки" повідомило, що заступник керівника офісу ФБР в Нью-Йорку Білл Гейл особисто передав картину міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку. Представник американської служби відмовився назвати журналістам прізвища колекціонерів, лише зазначив, що після того, як вони дізналися про те, що картину викрали, добровільно погодилися повернути роботу законним власникам.



Церемонія передачі картини

Відомо, що полотно вже перебуває в Постійному представництві України і ООН. Його зможуть вивезти лише тоді, коли дипломати отримають усі необхідні дозволи.

Працівники музею очікують на повернення картини, і планують розмістити її на тому місці, де вона була до викрадення в 1943 році.



Київський національний музей мистецтв імені Ханенків