Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році

Українські режисери з кожним роком все більше тішать глядачів – як кількістю, так і якістю нових робіт. Журналісти LifeStyle 24 підготували для Вас підбірку найочікуваніших українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2019 році. Тож не пропустіть!

У списку фільми на будь-який смак – комедія, сімейне фентезі, психологічний трилер тощо.

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"Зустріч однокласників"

Дата прем'єри: 31 січня 2019 року.

Одну з головних ролей у стрічці зіграв лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, а також шоумен Андрій Бурим та актор і телеведучий Олексій Нагрудний. Комедія від українського режисера Валентина Шпакова розповість, як це – зустрітися друзям через багато років після закінчення школи.

Троє давніх друзів вперше побачилися через 25 років після випуску, аби згадати молодість. Валерій став рок-зіркою, Андрій має свій бізнес, а Олексій займається архітектурою. Щоб підбадьоритися перед зустріччю з колишніми однокласниками, троє друзів вирішують сходити разом на вечірку. Проте чим закінчиться веселий фільм та куди втраплять герої?

Дивитись трейлер до фільму "Зустріч однокласників":

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"11 дітей з Моршина"

Дата прем'єри: 3 січня 2019 року.

Українська комедія режисера Аркадія Непиталюка, у якій зіграють Ольга Фреймут, Сергій Бабкін, Сніжана Бабкіна, Володимир Горянський, Олександр Скічко та інші.

Моршин заснували на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал – осмій. У бажанні заробити легкі гроші, працівниця Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти коштовним об’єктом. Все б нічого, якби на її шляху не з’явилося 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в єдине ціле заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю. Чим закінчаться пригоди і чи вдасться Сніжані реалізувати задумане – дивіться у кіно.

Дивитись трейлер до фільму "11 дітей з Моршина":

"Давай танцюй"

Дата прем'єри: 1 січня 2019 року.

Режисер фільму – Олександр Березань, а композитором став відомий український музикант MONATIK. Головні ролі у фільмі отримали Денис Реконвальд (учасник талант-шоу "Хочу до Меладзе") та Роман Чухманенко з Валентиною Войтенок (учасники талант-шоу "Танцюють всі"). Також у стрічці знялася професійна акторка Рима Зюбіна.

Фільм розповість історію про хлопця, який їде зі свого рідного міста до столиці для того, щоб брати участь у танцювальному турнірі. Оскільки брат героя тяжко хворий, крім перемоги і слави, танцюристу потрібні гроші на дорогу операцію. Однак головним випробуванням для хлопця стане зустріч із дівчиною.

Дивитись трейлер до фільму "Давай танцюй":

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"Продюсер"

Дата прем'єри: 14 лютого 2019 року.

Режисер стрічки – Сергій Вейн. Актором фільму став відомий український телеведучий Олексій Дурнєв, а компанію на екрані йому складуть Даша Астаф’єва та Павло Зібров.

Комедія "Продюсер" – це український варіант класичного для Голлівуду жанру роуд-мові, коли усі пригоди з героями трапляються у дорозі. Головний герой, який грає продюсера у фільмі, має знайти купу грошей та власноруч доставити акторів на знімальний майданчик за містом. Які чудернацькі пригоди, кумедні ситуації та урок-другий від карми чекають дорогою на героїв – дивіться у кінокартині.

Дивитись трейлер до фільму "Продюсер":

"Захар Беркут"

Дата прем'єри: 10 жовтня 2019 року.

Екранізувати відомий сюжет взявся режисер Ахтем Сеітаблаєв. Головні ролі виконають Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк) та Роккі Майєрс (Іван). Також у фільмі знялись інші актори із зарубіжжя.

За сюжетом екранізації однойменної історичної повісті "Захар Беркут" Івана Франка у фільмі покажуть боротьбу маленької української громади з монгольською ордою на чолі з ханом Бурундою. Команда відважних українських селян та брати Беркути розробляють план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога та назавжди його витіснити з Карпатських гір.

Дивитись трейлер до фільму "Захар Беркут":

"Тільки диво"

Дата прем'єри: 1 січня 2019 року.

Фільм є дебютною стрічкою режисерки Олени Каретник. У головних ролях – Георгій Ярмоленко, Марія Тараненко, Анжеліка Савченко, Євген Ніщук, Марія Герасименко та інші.

Сімейне різдвяне фентезі показує історію про сім’ю, кохання, пригоди та фантастичних тварин. Події фільму розгортаються в переддень свята Миколая, де головні герої не лише долають труднощі, а й знаходять справжнє кохання та будують міцну дружбу.

Дивитись трейлер до фільму "Тільки диво":

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"Останній крок"

Прем'єра: 13 вересня 2019 року.

"Останній крок" – це спільний українсько-французький фільм у жанрі психологічний трилер Фредеріка Петіжана, в якому зіграє актор Жан Рено, а також Ігор Цишкевич та Маргарита Бурковська.

В центрі сюжету – анонімний найманий вбивця Генрі, який після відставки оселяється на березі маленького озера в Канаді та насолоджується спокійною "пенсією". Раптово у його маленькій хатинці поселяється дівчина, яка дивом вижила після нещасного випадку на мотосанях. І чоловік, який все життя вбивав, вперше рятує життя.

Трейлера поки немає.

"Птах душі"

Дата прем'єри: 28 лютого 2019 року.

Біографічна драма про українського поета Василя Стуса від режисера Романа Бровка. Дмитро Ярошенко (Василь Стус), Діана Розовлян, Олег Масленніков, Віталій Салій та інші.

Це метафорична історія, що розповідає про останні дні життя українського поета-шістдесятника Василя Стуса та про його загадкову смерть у радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985-го року. Також у цьому біографічному фільмі показано процес становлення Василя Семеновича як поета та борця за українську культуру.



Кадр з фільму "Птах душі" / Facebook

Трейлера фільму поки теж немає.

"Гарет Джонс"

Дата виходу 28 листопада 2019 року.

Фільм, спільного виробництва України і Польщі, режисерки Агнешки Голланд – про український Голодомор. Головні ролі – Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Яків Ткаченко, Олег Драч.

У 1933 році валлійський репортер Гарет Джонс знайомиться у Москві з журналісткою Адою Брукс, яка відкриває йому очі на жорстокість радянського режиму. Гарет, попри смертельні загрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: жорстку цензуру, масові репресії і Голодомор.



Кадр з фільму "Гарет Джонс" / Кіноафіша

Трейлеру фільму поки немає.

"Гуцулка Ксеня"

Прем'єра: 7 березня 2019 року.

Український фільм-мюзикл режисерки Олени Дем'яненко, в основу якого покладено знамениту оперету Ярослава Барнича. У фільми знялися молоді актори та зірки: Варвара Лущик, Макс Лозинський, Ігор Цишкевич, а також популярний гурт Dakh Daughters.

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Фільм перенесе глядача до Ворохти, куди наприкінці 30-х років ХХ століття приїжджають українські емігранти з Америки. Вони шукають у Карпатах наречену для юнака. Адже його батько залишив заповіт, за яким Яро отримає у спадок мільйон доларів, якщо одружиться зі свідомою українкою.

Дивитись трейлер до фільму "Гуцулка Ксеня":

"Люксембург"

Прем'єра: поки невідомо.

Драматичний фільм-трилер режисера Мирослава Слабошпицького, у виробництві взяли участь Німеччина, Нідерланди, Франція, Норвегія.

Фільм розповідає про людей, які живуть і працюють у Чорнобильській зоні відчуження в умовах ядерної зими. Прем'єра картини запланована на 2019 рік. Можливо, вона відбудеться на одному з кінофестивалів класу "А": Берлінському кінофестивалі або Венеціанському. Про сюжет поки нічого невідомо, трейлеру фільму також ще немає.