Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві: подробиці

Горезвісного Гарві Вайнштейна визнали винним у незаконних діях сексуального характеру та зґвалтуванні. Після п'ятиденних нарад суд присяжних виніс свій вердикт сьогодні, 24 лютого. Зараз голлівудський продюсер знаходиться під вартою та очікує на вирок, який оприлюднять вже 11 березня.

Як повідомляє The Guardian, впливового американського продюсера визнали винним у двох справах. Суд присяжних, який складався з семи чоловіків та п'яти жінок, оголосив своє рішення сьогодні, 24 лютого, у Верховному суді Нью-Йорка.

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Так, Гарві Вайнштейна визнали винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та зґвалтуванні актриси Джесіки Манн, яка 2013 року сподівалася розпочати свою кар'єру. Відповідно до чинного законодавства, йому загрожує від 5 до 25 років ув'язнення.

Водночас вину Гарві Вайнштейна у трьох найтяжчих злочинах так і не встановили – хижацьке сексуальне насильство і зґвалтування першого ступеня. Саме ці злочини могли стати причиною довічного ув'язнення одіозного продюсера. Одразу після оприлюднення рішення суду присяжних на Гарві Вайнштейна наклали наручники та відправили до в'язниці, де він чекатиме остаточного вироку до 11 березня.

У чому звинувачують Гарві Вайнштейна?Гучний секс-скандал за участю продюсера спалахнув у 2017 році. Тоді понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Серед них такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джадд та Ума Турман. Після оприлюднення перших заяв проти Вайнштейна в США почав активно діяти рух проти подібних злочинів #MeToo.

Офіційно Гарві Вайнштейну висунули тільки три звинувачення. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує. Від неодноразово намагався відкупився від своїх жертв. Представники продюсера пропонували жертвам угоду на 30 мільйонів доларів. Їх мали отримати близько 30 відомих акторок та колишніх працівниць його студії The Weinstein Company.



Жертви сексуальних домагань Гарві Вайнштейна / Інфографіка 24 Канал