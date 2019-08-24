Гаряче: Даша Астаф'єва оголила пишні груди у звабливій фотосесії

353 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка має неофіційний титул головного секс-символа українського шоу-бізнесу, вкотре приголомшила прихильників у мережі новими відвертими знімками.

Астаф'єва знялася оголеною у звабливій фотосесії. Нові знімки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: В чорній сукні і пластиковому взутті: Єва Лонгорія похизувалася стрункою фігурою – фото

На кадрах видно, як зірка прикриває пишні груди рукою, жакетом, або легкою рожевою тканиною. Додамо, що Даша не вперше оголюється на камеру, вона вже тричі прикрашала обкладинку чоловічого журналу Playboy у 2019, 2011 та 2019 роках.

У новій фотосесії зірка з'явилася у чуттєвих образах, які виглядають дуже естетично. У підписі артистка прокоментувала характерну зйомку.

Мені складно сказати, що такий образ для мене новий тому, що моя кар'єра фотомоделі почалася саме з таких, характерних зйомок. Тому мені було приємно і трохи навіть тривожно повертатися до витоків, адже характерна зйомка – це завжди кіно. Я вважаю, що такі проекти нагадують нам про дуже важливе в сьогоднішньому світі – про почерк творця і цінності унікальності,
– заявила вона.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

blog_ava
На прийомі президентів Зеленський надав право першого тосту своєму попереднику – відео
24 серпня
8910
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1778
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2138
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1545
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
23 серпня 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
461
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
22 серпня 18:18 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
1388
Новини
Більше новин
Залиште відгук