Гаряче: Даша Астаф'єва оголила пишні груди у звабливій фотосесії

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка має неофіційний титул головного секс-символа українського шоу-бізнесу, вкотре приголомшила прихильників у мережі новими відвертими знімками.

Астаф'єва знялася оголеною у звабливій фотосесії. Нові знімки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На кадрах видно, як зірка прикриває пишні груди рукою, жакетом, або легкою рожевою тканиною. Додамо, що Даша не вперше оголюється на камеру, вона вже тричі прикрашала обкладинку чоловічого журналу Playboy у 2019, 2011 та 2019 роках.

У новій фотосесії зірка з'явилася у чуттєвих образах, які виглядають дуже естетично. У підписі артистка прокоментувала характерну зйомку.

Мені складно сказати, що такий образ для мене новий тому, що моя кар'єра фотомоделі почалася саме з таких, характерних зйомок. Тому мені було приємно і трохи навіть тривожно повертатися до витоків, адже характерна зйомка – це завжди кіно. Я вважаю, що такі проекти нагадують нам про дуже важливе в сьогоднішньому світі – про почерк творця і цінності унікальності,

– заявила вона.



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva