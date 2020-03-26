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Голлівудський актор Марк Блум помер через коронавірус

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Марк Блум помер через коронавірус / Getty Images

Американський актор Марк Блум помер сьогодні, 26 березня, внаслідок ускладнень після зараження коронавірусом. Він пішов з життя у віці 69 років.

Про смерть Марка Блума на офіційних сторінках у соціальних мережах повідомили представники нью-йоркського театру Playwrights Horizons. Зірка стрічок "Крокодил Данді" та "Марні пошуки Сьюзен" був інфікований коронавірусом, а його ослаблений організм не зміг здолати недугу. 

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"З любов'ю та важкими серцями Playwrights Horizons віддає шану Марку Блуму, дорогому давньому другові та неперевершеному актору, який пішов з життя цього тижня. Дякуємо, Марку, за все, що ти приніс до нашого театру, а також до театрів та глядачів у всьому світі. Ми сумуватимемо за тобою", – йдеться в офіційному повідомленні колег. 

Марк Блум впродовж 40 років грав у Бродвейському театрі й був відзначений престижними нагородами за свою акторську кар'єру в театрі. Зйомки в кіноіндустрії він розпочав у віці 35 років у пригодницькому фільмі "Крокодил Данді", який разом з фільмом "Марні пошуки Сьюзен" належить до його найкращих робіт. Загалом Марк Блум зіграв у близько 80 картинах і завершив успішну кар'єру лише 2018 року.  
 
Нагадаємо, що нині у світі підтверджено 475 170 випадків захворювання на Covid-19: понад 21 тисяча осіб померли, а майже 115 тисяч пацієнтів одужали. 
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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Голлівуд Втрати
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