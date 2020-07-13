Легендарний американський рок-гурт Bon Jovi присвятив свою нову пісню American Reckoning афроамериканцю Джорджу Флойду. Він помер 25 травня від рук поліцейського.

Після вбивства Джоржа Флойда у США розпочалися масові протести, які згодом тривали і в інших країнах. На вулиці вийшли десятки тисяч людей, серед яких і світові знаменитості. Вони вимагали припинити свавілля правоохоронних органів щодо афроамериканців. Гурт Bon Jovi також висловив пошану Джорджу Флойду та присвятив пісню. Про це повідомляє видання Rolling Stone.

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Лідер гурту Джон Бон Джові заявив, що вважає найбільшим даром митця використовувати свій голос для того, щоб говорити про проблеми, які хвилюють суспільство.

Гурт презентував ліричне відео до композиції, яке наповнене жалем, а у тексті описані трагічні події того дня, коли неправомірні дії поліцейського стали причиною смерті Джорджа Флойда.

Bon Jovi – American Reckoning: дивіться відео онлайн

Що відомо про вбивсто Джорджа Флойда?

25 травня поліцейська затримали Джорджа Флойда в одному з американських магазинів за те, що він нібито намагався розрахуватися фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання один із правоохоронців став коліном на шию Джорджу. Цей задушливий прийом не заборонено використовувати у Міннесоті, проте не було жодних підстав для того, щоб тримати чоловіка у такому положенні понад 5 хвилин. Флойд благав про допомогу, однак коп його не чув. Після того, як він затих, поліцейські викликали медиків, але було надто пізно і до лікарні він не дожив.