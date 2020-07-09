Американські ЗМІ опублікували повну розшифровку останніх слів Джорджа Флойда. Афроамериканець помер під час затримання поліцією, що спричинило хвилю масових протестів у США.

Повну розшифровку запису з нагрудних камер опублікувало видання The New York Times.

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Її спершу опублікували в межах судових слухань. У такий спосіб один з офіцерів Томас Лейн намагався довести, що він не підбурював колегу до вбивства чоловіка.

Початок затримання Флойда:

Лейн: Просто поверніться назад, ви надто багато рухаєтеся. Дозвольте мені бачити ваші руки.

Флойд: Привіт, хлопці. Вибачте.

Лейн: Залишайтеся в машині. Покажіть мені другу руку.

Флойд: Вибачте! Вибачте!

Лейн: Покажіть мені другу руку!

Флойд: Будь ласка.

Лейн: Обидві руки.

Флойд: Я нічого не зробив.

Лейн: Швидко підійми свої йо*ані руки вгору! Покажи мені другу руку.

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Ключові моменти з затримання

Вже через кілька хвилин офіцер Дерек Шовін притискав Джорджа Флойда коліном у шию. Темношкірий хлопець буквально благав його відпустити.

Джордж Флойд декілька десятків разів кричав про те, що він не може дихати й просив Шовіна, аби той відпустив його.

В один момент Флойд сказав: "Мама, я люблю тебе. Передайте моїм дітям, що я люблю їх. Я помер".

Коли перехожі сказали працівникам поліції, що хлопець вже зовсім не дихає, ті викликали швидку. Втім врятувати Джорджа Флойда не вдалося.

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко

Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.

Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.

Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.

Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден. Згодом акції переросли в масові погроми.

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