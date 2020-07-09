Мама, я люблю тебя, я умер: появилась расшифровка последних слов Джорджа Флойда
Американские СМИ опубликовали полную расшифровку последних слов Джорджа Флойда. Афроамериканец умер во время задержания полицией, что вызвало волну массовых протестов в США.
Полную расшифровку записи с нагрудных камер опубликовало издание The New York Times.
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Ее сначала опубликовали в рамках судебных слушаний. Таким образом один из офицеров Томас Лейн пытался доказать, что он не подстрекал коллегу к убийству мужчины.
Начало задержания Флойда:
Лейн: Просто вернитесь назад, вы слишком много двигаетесь. Позвольте мне видеть ваши руки.
Флойд: Привет, ребята. Извините.
Лейн: Оставайтесь в машине. Покажите мне вторую руку.
Флойд: Извините! Извините!
Лейн: Покажите мне вторую руку!
Флойд: Пожалуйста.
Лейн: Обе руки.
Флойд: Я ничего не сделал.
Лейн: Быстро подними свои йо * ные руки вверх! Покажи мне вторую руку.
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Ключевые моменты по задержанию
Уже через несколько минут офицер Дерек Шовин прижимал Джорджа Флойда коленом в шею. Темнокожий парень буквально умолял его отпустить.
Джордж Флойд несколько десятков раз кричал о том, что он не может дышать и просил Шовіна, чтобы тот отпустил его.
В один момент Флойд сказал: "Мама, я люблю тебя. Передайте моим детям, что я люблю их. Я умер".
Когда прохожие сказали сотрудникам полиции, что парень уже совсем не дышит, те вызвали скорую. Впрочем спасти Джорджа Флойда не удалось.
Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: кратко
Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил сотрудник полиции.
Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам себе виноват.
Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Зато полицейский, похоже, получал удовольствие от этого.
За это в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получила и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден. Впоследствии акции переросли в массовые погромы.
Убийство Джорджа Флойда: смотрите видео