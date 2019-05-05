Гурт "Антитіла" відіграє серію концертів з учасником Євробачення: несподівані деталі

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Гурт "Антитіла" відіграє серію концертів з MELOVIN
Гурт "Антитіла" відіграє серію концертів з MELOVIN / Instagram / @antytila_official

Популярний гурт "Антитіла" вже з 25 травня розпочинає всеукраїнський тур на підтримку альбому "Hello". Однак музиканти вирішили їхати в турне не самі, а запросили до співпраці особливого гостя – учасника Євробачення-2019 від України MELOVIN.

За словами фронтмена Тараса Тополі, саме представники гурту "Антитіла" були ініціаторами несподіваної співпраці. Упродовж всього туру містами України MELOVIN виступатиме з колективом на одній сцені. Організатори та й самі артисти переконують, що така колаборація буде видовищною. 

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Чому MELOVIN? Тому що він самостійний, яскравий і безперечно талановитий артист зі своїм характером у музиці і у стилі. У нас багато схожого,
– розповів Тарас Тополя. 

Свою участь у турі прокоментував і учасник Євробачення-2018 MELOVIN. Артист зізнався, що хоч пропозиція була досить несподіваною, однак він її одразу ж прийняв, щоб із Тарасом Тополею стати прикладом для інших зірок шоу-бізнесу. 

"Пропозиція гурту Антитіла про співпрацю була неочікуваною для мене, але я, недовго думаючи, дав згоду. Заочно я давно знайомий з Тарасом, стежив за творчістю його колективу і радів з їхніх досягнень. У хлопців дуже чесна музика, це підкуповує... Чого я чекаю від туру? Чекаю, що якомога більше музикантів у нашій країні об'єднаються і будуть допомагати один одному. Ми з "Антитілами" зробимо це, вийшовши на одну сцену", – зазначив MELOVIN.

Та це не всі сюрпризи, які можуть очікувати прихильники гурту "Антитіла" під час їхнього туру "Hello". За словами організаторів, виступи стануть найвидовищнішими і наймасштабнішими в історії колективу. Для глядачів вони готують live-шоу, сценографія та відеоряд, який буде транслюватися на великих екранах. Не менш ефектною планують зробити і сцену: її розміри прирівнюють з 5-поверховим будинком, а дизайн створений спеціально для цього туру.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика MELOVIN Антитіла
Джерело: LifeStyle 24
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