Гурт "Антитіла" відіграє серію концертів з учасником Євробачення: несподівані деталі

Популярний гурт "Антитіла" вже з 25 травня розпочинає всеукраїнський тур на підтримку альбому "Hello". Однак музиканти вирішили їхати в турне не самі, а запросили до співпраці особливого гостя – учасника Євробачення-2019 від України MELOVIN.

За словами фронтмена Тараса Тополі, саме представники гурту "Антитіла" були ініціаторами несподіваної співпраці. Упродовж всього туру містами України MELOVIN виступатиме з колективом на одній сцені. Організатори та й самі артисти переконують, що така колаборація буде видовищною.

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Чому MELOVIN? Тому що він самостійний, яскравий і безперечно талановитий артист зі своїм характером у музиці і у стилі. У нас багато схожого,

– розповів Тарас Тополя.

Свою участь у турі прокоментував і учасник Євробачення-2018 MELOVIN. Артист зізнався, що хоч пропозиція була досить несподіваною, однак він її одразу ж прийняв, щоб із Тарасом Тополею стати прикладом для інших зірок шоу-бізнесу.

"Пропозиція гурту Антитіла про співпрацю була неочікуваною для мене, але я, недовго думаючи, дав згоду. Заочно я давно знайомий з Тарасом, стежив за творчістю його колективу і радів з їхніх досягнень. У хлопців дуже чесна музика, це підкуповує... Чого я чекаю від туру? Чекаю, що якомога більше музикантів у нашій країні об'єднаються і будуть допомагати один одному. Ми з "Антитілами" зробимо це, вийшовши на одну сцену", – зазначив MELOVIN.

Та це не всі сюрпризи, які можуть очікувати прихильники гурту "Антитіла" під час їхнього туру "Hello". За словами організаторів, виступи стануть найвидовищнішими і наймасштабнішими в історії колективу. Для глядачів вони готують live-шоу, сценографія та відеоряд, який буде транслюватися на великих екранах. Не менш ефектною планують зробити і сцену: її розміри прирівнюють з 5-поверховим будинком, а дизайн створений спеціально для цього туру.