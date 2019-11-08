Хранителі Києва: в мережі з'явилась онлайн-колекція настінних скульптур столиці

Кияни Артем та Андрій Афанасьєви протягом 9 років фотографували та систематизували зображення історичних пам'яток. Ентузіасти називають настінні скульптури маскаронами. Деяких з відзнятих барельєфів немає в реальному часі, їх можна переглянути лише в мережі. Автори колекції створили інтерактивну карту з місцем розташування експонатів колекції.

Небайдужі до історичної спадщини свого міста кияни Артем та Андрій Афанасьєви поділилися результатами своєї плідної праці. Вони витратили кілька сотень годин, аби відшукати, сфотографувати, обробити та синхронізувати архів хранителів столиці. Їхній результат – понад дві тисячі вражаючих світлин.

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Свою колекцію автори назвали "Хранителі Києва", адже здавна кам'яне обличчя або морду фантастичного звіра на будинку вважали оберегом від злих духів. Інша назва маскаронів виникла, зважаючи на сленг архітекторів.

До колекції ввійшли атланти, каріатиди і різноманітні барельєфи, на яких присутня хоча б одна "жива" істота.

Проживаючи в Києві, можна побачити, як місто нещадно ставиться до своєї історії, тому ми вирішили самі стати хранителями київських маскаронів – постаратися зберегти їх хоча б на фотографіях,

– розповідають автори проєкту.

Всі маскарони розділені на шість категорій:

Фантастичні тварини і де їх знайти;

Сильніші, хоробріші та більш вусаті;

Музи Києва;

Роги і крила – звірине царство;

Привіт, я – цар. Цар звірів;

Ода дивним фантазіям скульпторів.

Деяких маскаронів, яких встигли сфотографувати, вже немає в реальному житті – частину будинків знесли, на інших цінна ліпнина розвалилася без своєчасного ремонту.

Аби допомогти екскурсоводам, туристам і любителям Києва відшукати пам'ятки, Андрій та Артем створили "карту". Вона містить точні координати та інформацію про об'єкт, фотографії хранителів і самого будинку.