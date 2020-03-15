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Ілона Гвоздьова про Володимира Остапчука: Загрався в гру "Я класний"

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Ілона Гвоздьова розповіла, чому підтримує ексдружину Остапчука / Instagram / @ilonagvozdeva

Танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова нещодавно заявляла про те, що під час розлучення Володимир вирішив розпіарити себе. Тепер хореографиня розповіла, чому підтримала його колишню дружину.

Ілона Гвоздьова не раз зазначала, що заявивши про розлучення, Володимир завдав травму їй та її родині, а також поставив пляму на її репутації. Знаменитість дала інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя", в якому зазначила, що Остапчук не бачить нікого крім себе, тому вона підтримує його колишню дружину Олену Войченко.

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Ілона Гвоздьова та ведучий Володимир Остапчук були парнерами на телешоу "Танці з зірками". Проте завжди усміхнений та приязний на камеру шоумен, у житті є зовсім іншим. Танцівниця не підтримує дії Остапчука та вважає, що йому потрібно бачити не тільки себе.

Авжеж я на стороні жінки, тому що я сама жінка. Володимир дуже загрався у гру "Я класний". Пробач, Володя, але це так. Не важливо, чи це парне змагання у сім'ї, чи на проєкті, але потрібно бачити крім себе ще когось,
– зазначила Ілона.

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко?Про розрив стосунків ведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко стало відомо в жовтні 2019 року. Спершу така інформація з'явилася чи не у всіх українських ЗМІ, а потім подружжя підтвердило її. Олена дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про численні зради чоловіка, після чого між колишніми коханими розпочалися постійні конфлікти. Шоумен навіть погрожував ексдружині. Войченко також зазначила, що Остапчук не хоче брати на себе жодних офіційних зобов'язань щодо утримання дітей. Судова тяганина наразі триває.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові розлучення Володимир Остапчук LifeStyle
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