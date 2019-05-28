Ім'я дитини – теж бізнес: Кім Кардашян зареєструвала нову торгову марку

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вміє на всьому заробити гроші. Знаменита американка успішно утримує мільйони доларів за рік, розповсюджуючи рекламу у мережі. А тепер вона ще й зареєструвала нову торгову марку, що теж може принести їй неабиякий прибуток.

Як повідомляє Fox News, минуло всього 2 тижні від народження четвертої дитини, як Кім Кардашян вирішила зареєструвати ім'я нащадка як торгову марку. Сталось це у четвер, 23 травня.

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У заяві бізнесвумен йдеться, що під назвою Psalm West вона має намір випускати дитячі речі. Зокрема, у майбутньому бренд випускатиме ліжечка і столики у дитячі кімнати, посуд, засоби для догляду за малюками, одяг і взуття. Окрім цього, Кім Кардашян хоче ще й розробити спеціальне харчування для маленьких американців.

Та поки хейтери засипають мережу заявами про меркантильність зірки, то у ЗМІ простежують, що така практика для Кім абсолютно дієва. Кардашян і Вест вже є власниками торгових марок, які співзвучні з іменами їхніх нащадків: 5-річної Норт, 3-річного Сейнта і 1-річної Чикаго.

Що відомо про четверту дитину Кім Кардашян і Каньє Веста?

Ще в січні 2018 року американська зірка реаліті-шоу заявила про бажання народити четверту дитину. Та вже за рік всі світові ЗМІ рясніли заголовками: Кім Кардашян та Каньє Вест таки стануть батьками. Таємницю відкрила зіркова матуся, яка під час вечірки поділилась радістю із незнайомцями.



В одному зі своїх інтерв'ю Кім Кардашян зізналася, що не очікувала, що все відбудеться настільки швидко. Зірка мала намір оголосити про майбутню дитину у своєму шоу, проте її випередили інсайдери. Відтак подружжю довелось передчасно підтвердили чутки.



Вже наприкінці квітня 2019 року Кім влаштувала вечірку на честь народження четвертої дитини – baby shower, а згодом оголосила, що 10 травня сурогатна мати народила їй сина. Хлопчика щасливі батьки назвали Псалмом. Такий вибір імені пов'язують із захопленням Каньє Веста релігією.