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Ірина Федишин показала щемливий кліп на пісню "Подзвони до мами": зворушливе відео

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Ірина Федишин показала щемливий кліп на пісню "Подзвони до мами"
Ірина Федишин показала щемливий кліп на пісню "Подзвони до мами" / Instagram / @irynafedyshyn

Популярна українська співачка нещодавно випустила пісню "Подзвони до мами", закликавши своїх слухачів нагадати ненькам про свою любов. Ірина Федишин зняла щемливий кліп на чуттєвий трек, у якому показала телефонну розмову доньок та синів з мамами.

Навіть на карантині Ірина Федишин продовжує свою музичну кар'єру та випускає нові пісні. Тижнем раніше до Дня Матері співачка презентувала ліричну трек "Подзвони до мами", а вчора, 22 травня, показала відео на свій сингл, яке з'явилося на офіційному ютуб-каналі зірки. 

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У кліпі, який був знятий впродовж карантину, Ірина Федишин показала емоції людей, які телефонують до своїх матерів та зізнаються, що люблять їх. Чуттєві слова викликали різну реакцію у неньок, проте ледь не кожну з мам довели до сліз. Доньки та сини також не стримували своїх справжніх відчуттів. 

Ця пісня не тільки про те, що материнська любов найбільша у світі, але й про те, щоб ми не забували приділяти увагу своїм найріднішим. Сподіваюся, що це відео буде надихати людей не забути подзвонити своїм мамам,
– наголосила співачка. 

Сама ж Ірина Федишин постала на відео у ніжній сукні світло-рожевого кольору з поясом, якиий підкреслив її струнку фігуру та тендітну талію. Виконавиця позувала з вишуканою укладкою – легкими кучерями. Вона підтримувала героїв свого кліпу під час телефонної розмови на знімальному майданчику та, зворушена розмовами, сама зателефонувала своїй мамі пані Лесі. 

Ірина Федишин – Подзвони до мами: дивіться відео онлайн 

Ірина Федишин – Подзвони до мами: текст пісні 

Багато віршів, багато пісень про неї.
І кожен свій день не бачила б я без неї, 
Не знала б адрес, маршрутів доріг без неї.
І квітка в снігу, і слово люблю про неї. 

Подзвони до мами, подзвони. Своїм голосом її ти обійми.
Розкажи все мамі, розкажи. Розкажи, як любиш ти.
Подзвони, подзвони до мами, подзвони. 
Обійми, обійми маму, обійми. 

Біжить час, як вода. Ще вчора я була така мала.
І своя вже сім'я, та так ніхто не любить, як вона.
Клопоти, робота, турботи і діти, 
Завжди немає часу вам подзвонити. 

Подзвони до мами, подзвони. Своїм голосом її ти обійми.
Розкажи все мамі, розкажи. Розкажи, як любиш ти.
Подзвони, подзвони до мами, подзвони.
Обійми, обійми маму, обійми.

Подзвони до мами, подзвони. Своїм голосом її ти обійми.
Розкажи все мамі, розкажи. Розкажи, як любиш ти.
Подзвони, подзвони до мами, подзвони.
Обійми, обійми маму, обійми.

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика
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