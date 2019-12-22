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Ірина Білик поділилась чуттєвим знімком зі своїм 4-річним сином

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Ірина Білик показала спільне фото з 4-ріним сином / Instagram / @bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик не приховує, що насолоджується материнством. Артистка спільно з фотографом Асланом Ахмадовим виховує 4-річного сина Табріза. Днями зірка показала, наскільки виріс її нащадок.

Ірина Білик – одна з активних блогерок українського шоу-бізнесу. На інстаграм-сторінці співачки можна побачити чимало приватних кадрів, а також роздумів на важливі соціальні теми. Не забуває 49-річна Ірина Білик ділитись і сімейними світлинами. 21 грудня у мережі з'явилось її чуттєве фото з сином Табрізом. 

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Ймовірно, автором світлини став чоловік артистки – фотограф Аслан Ахмадов. Раніше Ірина Білик розповідала, що він приїде до України, щоб провести свята і день народження сина у сімейному колі. Для чорно-білого фото зіркова матуся ніжно обійняла 4-річного Табріза, закутавши його в плед. 

Ірина Білик з сином Табрізом
Ірина Білик з сином Табрізом / Instagram / @bilyk_iryna

Вже у дописі артистка поділилась роздумами про сімейні цінності. За словами Ірини Білик, не існує більшої любові, ніж батьківська, що вона й залюбки продемонструвала на кадрі. 

"Сімейні цінності – не просто традиції, що передаються з покоління в покоління. Це все, що сім'я переживає разом всередині своєї оселі. Немає зв'язку міцнішого, ніж сімейні пута і не існує почуття більш щирого, ніж батьківська любов", – прокоментувала фото Ірина Білик. 

Що відомо про сина Ірини Білик? Ірина Білик вперше показала свого молодшого сина Табріза у квітні 2018 року. До цього вона не розсекречувала інформації про поповнення в сім'ї та не демонструвала фото хлопчика. Спільно з чоловіком Асланом Ахмадовим та нащадком Ірина Білик прикрасили обкладинку глянцю, ошелешивши своїх прихильників. 

В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що 8 грудня 2015 року хлопчика народила сурогатна мама. З Табрізом Ірина Білик дуже близька, адже проводить з ним весь вільний час. Окрім нього, в артистки є 20-річний біологічний син Гліб. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Ірина Білик
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