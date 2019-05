Каннський кінофестиваль 2019: оголошені імена переможців

72 церемонія Каннського кінофестивалю, який прогримів з 14 по 25 травня, підійшла до свого завершення. Журі урочистої події під час закриття церемонії оголосило довгоочікуваний список переможців.

Очолив журі Каннського кінофестивалю у 2019 році режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Піл його керівництвом працювали ще семеро людей, серед них – американська актриса Ель Феннінг, актриса і режисер Маймун Н'Діай, американський режисер Келлі Райхардт, італійський режисер Аліче Рорвахер, французький режисер Енкі Білал, французький режисер Робін Кампільо, грецький режисер Йоргос Лантімос і польський режисер Павло Павліковський.

Список всіх переможців Каннського кінофестивалю 2019

"Золота пальмова гілка": "Паразити" Пон Джун Хо

Гран-прі: "Атлантика" Маті Діоп

Приз журі: "Знедолені" Лєдж Лі; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Найкраща жіноча роль: Емілі Бічем "Маленький Джо"

Найкраща чоловіча роль: Антоніо Бандерас "Біль та слава"

Найкращий режисер: Брати Дарденн "Молодий ахмед"

Найкращий сценарій: Селін Ск'ямма "Портрет молодої жінки у вогні"

Спеціальна відзнака журі: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San

Приз "Золота камера": "Our Mothers" César Díaz

"Золота пальмова гілка" в короткометражному конкурсі: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

"Квір-пальма" (повний метр): "Портрет молодої жінки у вогні" Селін Ск'ямма

"Квір-пальма" (короткометражні фільми): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році й відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.