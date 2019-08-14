Кара Делевінь повністю оголилася для обкладинки Marie Claire: пікантне фото

Популярна британська модель та акторка Кара Делевінь, яка днями відсвяткувала своє 27-річчя, знялася в сміливій фотосесії для вересневого випуску американського глянцевого видання Marie Claire.

Для обкладинки Кара Делевінь відверто знялася перед об'єктивом фотографа Томаса Вайтсайда на зеленому шкіряному дивані, продемонструвавши струнку фігуру, голі сідниці та груди. На інших світлинах з фотосесії Делевінь позує на пляжі з ефектом мокрого волосся та мінімумом макіяжу.

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В інтерв'ю журналу модель заявила, що для неї ідея гендеру вже давно себе дискредитувала, а сама Делевінь відчуває себе настільки ж чоловіком, наскільки і жінкою. Також зірка заговорила про свої стосунки з коханою Ешлі Бенсон.

Ніхто з нас не шукав цього почуття навмисно. Все склалося абсолютно природним чином. Ми зрозуміли, що хочемо бути разом,

– наголосила Кара.



Кара Делевінь / Marie Claire

Також Делевінь наголошує, що саме Ешлі стала її справжнім коханням та допомогла краще розібратися у собі.

Вона (Ешлі Бенсон, – LifeStyle 24) допомогла мені розкрити очі на те, хто я є. Відкинути звичні рамки і стати вільніше. Ешлі навчила мене, що таке справжнє кохання. До речі, це виявилося куди складніше, ніж я уявляла,

– додала зірка.

Кара Делевінь / Marie Claire

Що відомо про роман Кари Делевінь та Ешлі Бенсон?Журналісти вперше заговорили про стосунки Кари Делевінь та зірки серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон на початку 2019 року. Однак про роман свідчили численні знімки з побачень, зроблені папараці. Спершу знаменитості не коментували жодних чуток, а всередині червня офіційно заявили про свої почуття.



Спершу Ешлі Бенсон опублікувала спільне фото з Карою та лаконічно підписала його "Моя". Тільки після цього пара вперше здійснила спільний публічний вихід, з'явившись на церемонії нагородження преміями TrevorLive New York Gala. В нечисленному коментарі журналістам Кара Делевінь зізналась, що вже понад рік почувається щасливою. "Вона – одна з тих людей, хто допоміг мені полюбити себе в той час, коли я найбільше цього потребувала. Вона показала мені, що таке справжня любов і показала, як її приймати, що було набагато важче, ніж я раніше думала", – розповіла Кара Делевінь.