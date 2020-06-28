День Конституції України: добірка найкращих картинок
28 червня в Україні відзначають День Конституції. 24 роки тому наша країна отримала найважливіший документ – Конституцію. У 2020 році свято припадає на неділю, а в понеділок у нас буде додатковий вихідний день.
Основний закон України був ухвалений лише через 5 років після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Сучасна історія Конституції України розпочалася 28 червня 1996 року, повідомляє 24 канал.
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Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина.
Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку найкращих картинок, щоб ви мали змогу привітати рідних та близьких з державним святом.
Картинки з Днем Конституції України
Листівки з Днем Конституції
День Конституції 2020 картинки
День Конституції України
Привітання з Днем Конституції
Картинки-привітання з Днем Конституції
Листівки з Днем Конституції
День Конституції – картинки
Привітання з Днем Конституції
День Конституції
Привітання з Днем Конституції
Картинки з Днем Конституції