Медовий Спас: святкові картинки-привітання з Маковієм

14 серпня віряни відзначають Маковія або Медовий Спас. Сім'ї цього дня відправляються у церкву на службу, де освячують мед та мак, а коли повертаються додому – готують страви з маком та медом.

Мак, який освячують у церкві треба використовувати для охорони оселі і як захист худоби від нечистої сили. Головки маку також кладуть маленьким дітям під подушку, які погано сплять.

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Освяченою водою у церкві прийнято окропити кути будинку аби позбутися від пристріту. Кажуть, що свячена вода допомагає вилікувати хвороби. У народі цього дня прийнято частувати гостей стравами з маку та з меду. Привітайте своїх близьких та друзів з Медовим Спасом чудовими картинками.

Картинки з Медовим Спасом



Листівки з Медовим Спасом



Маковія 2019



Привітання з Маковієм



Картинки з Медовим Спасом 2019



Медовий Спас 2019



Привітання з Маковеєм