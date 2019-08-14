Медовий Спас: святкові картинки-привітання з Маковієм
14 серпня віряни відзначають Маковія або Медовий Спас. Сім'ї цього дня відправляються у церкву на службу, де освячують мед та мак, а коли повертаються додому – готують страви з маком та медом.
Мак, який освячують у церкві треба використовувати для охорони оселі і як захист худоби від нечистої сили. Головки маку також кладуть маленьким дітям під подушку, які погано сплять.
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Освяченою водою у церкві прийнято окропити кути будинку аби позбутися від пристріту. Кажуть, що свячена вода допомагає вилікувати хвороби. У народі цього дня прийнято частувати гостей стравами з маку та з меду. Привітайте своїх близьких та друзів з Медовим Спасом чудовими картинками.
Картинки з Медовим Спасом
Листівки з Медовим Спасом
Маковія 2019
Привітання з Маковієм
Картинки з Медовим Спасом 2019
Медовий Спас 2019
Привітання з Маковеєм