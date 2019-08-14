Медовий Спас: святкові картинки-привітання з Маковієм

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З Маковієм 2019 чи Медовим Спасом – картинки привітання зі святом 14 серпня 2019
Картинки-привітання з Медовим Спасом / liza.ua

14 серпня віряни відзначають Маковія або Медовий Спас. Сім'ї цього дня відправляються у церкву на службу, де освячують мед та мак, а коли повертаються додому – готують страви з маком та медом.

Мак, який освячують у церкві треба використовувати для охорони оселі і як захист худоби від нечистої сили. Головки маку також кладуть маленьким дітям під подушку, які погано сплять.

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Освяченою водою у церкві прийнято окропити кути будинку аби позбутися від пристріту. Кажуть, що свячена вода допомагає вилікувати хвороби. У народі цього дня прийнято частувати гостей стравами з маку та з меду. Привітайте своїх близьких та друзів з Медовим Спасом чудовими картинками. 

Картинки з Медовим Спасом


Листівки з Медовим Спасом


Маковія 2019


Привітання з Маковієм


Картинки з Медовим Спасом 2019


Медовий Спас 2019


Привітання з Маковеєм

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Теги: LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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