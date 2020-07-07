Суддя шоу "Танці з зірками" та прима-балерина Національної опери України отримала посаду від Міністерства культури та інформаційної політики. Катерина Кухар очолила Київське хореографічне училище, випускницею якого була сама.

Сьогодні, 7 липня, Катерина Кухар стала виконувачкою обов'язків директора Київського державного хореографічного училища, інформує Мінкульт на офіційному сайті.

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Зірка українського шоу-бізнесу та відома у світі балерина вже встигла познайомитися з колективом училища. Викладачам її представила заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк.

"Катерина є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми. І ми як профільне Міністерство очікуємо, що в статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим", – наголосила Лариса Петасюк.



Катерина Кухар стала директоркою хореографічного училища / Фото Мінкульт

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар вже встигла оголосити свої основні завдання на новій посаді. Вона спрямує зусилля на підвищення кваліфікації педагогів, створення сучасних навчальних планів та розробку "української методики класичного танцю". Крім того, директора Київського державного хореографічного училища прагне, щоб заклад здобув III-IV рівень акредитації.