Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова продовжує мандрувати Україною. Днями пара побувала на Львівщині, де зробила мальовничі світлини на тлі Свірзького замку.

Через пандемію коронавірусу у світі Катя та Юрій цього року вирішили відвідати місця в Україні, де раніше не бували або бували рідко. Після послаблення карантину вони подорожували Київщиною, неподалік від дому. Тепер вирішили вивчати місця інших куточків рідної землі. Зокрема, відправилися на Львіщину. Красивими світлинами телеведуча поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов у Свірзькому замку

Закохані відвідали Свірзький замок, де знімали фільм "Д'Артаньян і три мушкетери". Вони позували, тримаючись за руки, влаштували романтичне побачення. На їхніх обличчях сяють усмішки, така поїздка точно запам'ятається надовго.

Юрій Горбунов для мандрівки обрав чорні штани, футболку з принтом та джинсову куртку. Поєднав вбрання із білими кросівками та завершив образ сонцезахисними окулярами.

Зіркова дружина позувала поруч із чоловіком у джинсах, білій футболці та червоному кардигані. Доповнила look білим взуттям. Відомо, що Катя є прихильницею природної краси. Вона не боїться поставати перед камерою без макіяжу і часто оприлюднює знімки, де на обличчі немає косметики. На тлі Свірзького замку вона зображена саме так. А волосся знаменитість зібрала у хвіст.

У дописі Осадча зазначила, що цього літа вони відкривають для себе по-новому Україну, а Львівщина нічим не гірша за Тоскану.



Катя Осадча та Юрій Горбунов відвідали Свірзький замок / Instagram / @kosadcha



Осадча та Горбунов на Львівщині / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча побувала на Львівщині / Instagram / @kosadcha