Кайлі Дженнер у відвертій вечірній сукні на світському заході: вбрання total red

Для вечірки з нагоди найпрестижнішої кінопремії Оскар-2020 22-річна Кайлі Дженнер обрала одразу два безпрограшних образи. Наймолодша мільярдерка одягла розкішну сукню з екстримальним розрізом, яка підкреслила її бездоганну фігуру.

Аби вразити публіку на гучній вечірці, яка відбулася після оголошення лауреатів премії Оскар-2020, модель вирішила змінити сукню. Якщо перше розкішне вбрання від британського будинку високої моди Ralph & Russo надто обмежувало рухи зірки, то її другий look дозволяв позувати найбільш неординарним чином.

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Для повторного виходу Кайлі Дженнер обрала яскраву червону сукню від британської дизайнерки Vivienne Westwood зі спущеними плечима, яка елегантно облягала її пишні форми. Головний акцент лаконічної сукні – розріз до стегна, який дозволив зірці показати довгі стрункі ноги.

Пишне декольте модель прикрасила масивним діамантовим кольє, яке гармоніювало з пудровими туфлями від Christian Louboutin. Кайлі Дженнер вирішила відмовитися від насиченого макіяжу, надавши перевагу сяючій шкірі. Довге темне волосся зірка залишила розпущеним, обравши лише легку укладку.



Кайлі Дженнер у вбранні total red / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер у вбранні total red / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер у вбранні total red / Instagram / @kyliejenner