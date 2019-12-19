Кендалл Дженнер визнали найуспішнішою моделлю 2019 року: зірковий рейтинг

Американська модель отримала звання найбільш популярної в фешн-індустрії. Рейтинг формували, проаналізувавши аудиторію манекенниць на сторінках соціальних мереж. Кендалл Дженнер змогла ледь не втричі випередити своїх головних конкуренток Джіджі Хадід та Кару Делевінь.

Один з найвідоміших веб-ресурсів модельної індустрії Models підбив модні підсумки цього року. За результатами аналізу активності аудиторії моделей в інстаграмі, фейсбуці та твіттері, визначили десятку найуспішніших 2019 року.

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Так, з кількістю підписників понад 164 мільйони перемогу здобула одна з учасниць популярного реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян" 24-річна Кендалл Дженнер.

На другій позиції опинилася американська супермодель та телеведуча, одна з "янголів" Victoria's Secret Джіджі Хадід, яка може похизуватися рекламними контрактами з найвідомішими світовими брендами та обкладинками престижних видань. Незважаючи на продуктивну кар'єру, кількість її фоловерів у соціальних мережах значно менша і налічує 64 мільйони.

Третю сходинку посіла британська акторка 27-річна Кара Делевінь, яка розпочала модельну кар'єру у віці 10 років зі зйомки для Vogue Italia. Її аудиторія в мережі складає близько 60 мільйонів.

4. Кріссі Тейген – 39 мільйонів

5. Емілі Ратажковскі – 32 мільйони

6. Тайра Бенкс – 30 мільйонів

7. Белла Хадід – 28 мільйонів

8. Жизель Бюндхен – 26 мільйонів

9. Міранда Керр – 25 мільйонів

10. Гейлі Болдвін – понад 24 мільйони