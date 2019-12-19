24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Кендалл Дженнер визнали найуспішнішою моделлю 2019 року: зірковий рейтинг

492 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Американська модель отримала звання найбільш популярної в фешн-індустрії. Рейтинг формували, проаналізувавши аудиторію манекенниць на сторінках соціальних мереж. Кендалл Дженнер змогла ледь не втричі випередити своїх головних конкуренток Джіджі Хадід та Кару Делевінь.

Один з найвідоміших веб-ресурсів модельної індустрії Models підбив модні підсумки цього року. За результатами аналізу активності аудиторії моделей в інстаграмі, фейсбуці та твіттері, визначили десятку найуспішніших 2019 року. 

Читайте також: Кендалл Дженер відновила роман з відомим баскетболістом, – ЗМІ

Так, з кількістю підписників понад 164 мільйони перемогу здобула одна з учасниць популярного реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян" 24-річна Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

На другій позиції опинилася американська супермодель та телеведуча, одна з "янголів" Victoria's Secret Джіджі Хадід, яка може похизуватися рекламними контрактами з найвідомішими світовими брендами та обкладинками престижних видань. Незважаючи на продуктивну кар'єру, кількість її фоловерів у соціальних мережах значно менша і налічує 64 мільйони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Третю сходинку посіла британська акторка 27-річна Кара Делевінь, яка розпочала модельну кар'єру у віці 10 років зі зйомки для Vogue Italia. Її аудиторія в мережі складає близько 60 мільйонів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cara Delevingne (@caradelevingne)

4. Кріссі Тейген – 39 мільйонів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

5. Емілі Ратажковскі – 32 мільйони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

6. Тайра Бенкс – 30 мільйонів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tyra Banks (@tyrabanks)

7. Белла Хадід – 28 мільйонів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

8. Жизель Бюндхен – 26 мільйонів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gisele Bündchen (@gisele)

9. Міранда Керр – 25 мільйонів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

10. Гейлі Болдвін – понад 24 мільйони 

 

Верховний суд не дозволяв УПЦ МП зберігати свою назву
сьогодні
10619
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кендалл Дженнер Джіджі Хадід Кара Делевінь Рейтинги
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 310
сьогодні 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1185
18 грудня 18:50 Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
Яніна Ткачук 2919
18 грудня 16:10 Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
Квітослава Туз 15650
18 грудня 09:00 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 9721
Новини
Більше новин
Залиште відгук