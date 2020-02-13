Кеті Перрі запідозрили у вагітності: подробиці

Відому американську співачку Кеті Перрі підозрюють у вагітності. Увагу журналістів привернув круглий живіт знаменитості, яким вона блиснула під час останніх світських виходів.

Журналісти ТСН.ua проаналізували останні фото Кеті, зроблені іноземними колегами, та висловили свої здогадки щодо можливої вагітності американської зірки.

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Кеті Перрі відвідала популярне шоу Джиммі Кіммела в Лос-Анджелесі. Для цього виходу співачка обрала кораловий костюм з принтом, схожим на леопардовий. Такий лук складався з двобортного жакета та вільних штанів, а також топа білого кольору. Вбрання зірка поєднала з білими пластиковими босоніжками. Її вуха прикрашали золоті сережки з великими перлинами.

Завершила ефектний образ зачіскою з хвостиком на маківці та яскравим макіяжем, в якому зробила акцент на очах, додавши персикові тіні.

Як зазначає ТСН.ua, про можливу вагітність артистки свідчить круглий живіт, який дуже помітний під жакетом, нижній ґудзик якого був розстебнутий. Проте це вже не перший знак особливого положення Кеті Перрі.



Кеті Перрі на шоу Джиммі Кіммела / Фото: Getty Images



Кеті Перрі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Вчора, 12 лютого, вона побувала на прем'єрі нового сезону голлівудського шоу American Idol, де є членом журі. Для цього заходу Перрі обрала коротку ніжно-рожеву сукню зі сріблястим принтом, який також був схожий на леопардовий. Особливого шарму їй додавав тонкий пояс-мотузка на талії. Красуня поєднала таке вбрання із кремовими гостроносими мюлями. Її шию та вуха прикрашали великі прикраси.

Доповнила образ укладкою з легкими локонами та яскравим макіяжем. Вона нафарбувала очі тінями цегляного кольору та нюдовою помадою.

Цікаво те, що в цьому вбранні також можна побачити круглий живіт Кеті. Тому, можливо, зовсім скоро у зіркового подружжя Кеті Перрі та Орландо Блум буде дитина.



Кеті Перрі на прем'єрі проєкту American Idol / Фото: Getty Images

Про можливу вагітність співачки також свідчить її нещодавній образ у об'ємній кораловій сукні з рукавами три чверті від Lela Rose. Можливо, вона обрала таке вбрання, що приховати свій живіт.



Кеті Перрі в об'ємній сукні / Фото: Getty Images