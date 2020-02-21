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Кеті Перрі знепритомніла під час знімань шоу

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Кері Перрі / Instagram / @katyperry

Знаменита американська співачка Кеті Перрі постраждала під час знімань телешоу. Зірка втратила свідомість. Причиною цього став витік газу,

З відомою виконавицею Кеті Перрі стався неприємний інцидент. Артистка є суддею вокального шоу American Idol. На зніманнях нового випуску проєкту стався витік газу пропану. Про це повідомляє видання Рeople.

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У мережі опублікували відео, на якому видно, як судді зупинили прослуховування учасників після того, як відчули неприємний запах. Всіх, хто перебував у будівлі евакуювали, а на знімальний майданчик прибули рятувальники.

Кеті зізналася, що вона першою відчула запах газу. У співачки різко розболілася голова.

Ви відчуваєте запах газу? Він досить інтенсивний. У мене незначний головний біль. Це погано, це дійсно погано,
– сказала знаменитість.

Пізніше вона вийшла на вулицю, проте стан артистки не покращився. Вона сказала, що не дуже добре почувається і знепритомніла. Поки що Перрі не дала коментарів щодо цього випадку.

Витік газу на зніманнях шоу American Idol: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кеті Перрі
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