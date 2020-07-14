Герцогиня Кембриджська здійснила новий вихід в умовах пандемії та засвітила чарівний образ. Вона зустрілася з командою Tiny Happy People, яка допомагає батькам та опікунам дітей у віці від 0 до 4 років, надаючи їм все необхідне.

Кейт Міддлтон ще минулого тижня мала можливість поспілкуватись з родинами, які були учасниками створення ініціативи Tiny Happy People, повідомляє 24 канал. Герцогиня відзначила, що така організація є справді безцінним ресурсом, який надає батькам і опікунам підтримку і поради, щоб діти розвивали мовні навички, необхідні для їхнього життя: "Я дуже рада, що стала частиною цього проєкту і сподіваюся, він буде корисний для багатьох сімей Великої Британії".

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Для офіційного виходу вона одягнула чарівну сукню чорного кольору з принтом "полька дот", який є дуже актуальним цього року. Невеличкий комір, довгі рукави, чітко окреслена талія за допомогою поясу та максідовжина ідеальну гармоніювали в одній сукні.

Свій look вона доповнила улюбленими солом'яними еспадрильями із зав'язками, які вона неодноразово взувала минулими роками. Волосся Кетрін акуратно вклала, а обличчя доповнила традиційним ніжним макіяжем.

Варто додати, що не лише вона одягнула цього літа сукню "в горох" для офіційного виходу. Дружина президента США Меланія Трамп теж нещодавно обрала для жалобного заходу подібну сукню.



Меланія Трамп і Дональд Трамп / Getty Images

Інша представниця королівської сім'ї – іспанська королева Летиція на початку червня також приміряла чорну сукню з білим принтом "полька дот".