Кім Кардашян з дітьми і чоловіком приміряли образи з кам'яної доби – герої серіалу "Флінстоуни"

Відсвяткувати Геловін-2019 всією родиною легко, особливо цікавим заняттям стає підготувати тематичні костюми для кожного члена сім'ї. Цього року сімейство Кардашян-Вест продемонструвало цікаві образи – вони перевтілитися в головних героїв мультсеріалу "Флінстоуни".

Американський телесеріал "Флінстоуни" виходив у 1960—1966 роках і у ньому йшлося про життя головного героя Фреда Флінстоуна та його родини, яка проживає в Бедроку у кам'яній добі.

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Кім Кардашян для святкування Геловіну-2019 спорудила костюм Бетті Рубл із синьої сукні, доповнивши look короткою зачіскою і синім бантом. Чоловік Кім Каньє Вест вирішив стати динозавром Діно.



Мультсеріал "Флінстоуни"

Найстарші діти подружжя Кардашян-Вест Норт та Сейнт були одягнені в образи Вільми та Фреда Флінстоун. Для Чикаго зіркова мама підготувала "аутфіт" малюка Пеббла, а 5-місячний Псалом був дитиною Бемм-Бемм.

Це сімейне фото було таким викликом, тому що Чикаго так злякалася Діно! Ми намагалися пояснити і показати їй, що це просто тато, але вона ще не зрозуміла цю концепцію!

– поділилася Кардашян у підписі.

Дивіться усі фото сімейства Кардашян-Вест:

Сімейство Кардашян-Вест святкує Геловін-2019 / Instagram / @kimkardashian