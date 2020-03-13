Коли буде відома доля Євробачення-2020: оголосили дату

Попри пандемію коронавірусу у світі підготовка до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 триває. Поки що не повідомляють про скасування конкурсу, проте доля Євробачення стане відома на початку квітня.

Цьогоріч Євробачення має відбутися у місті Роттердам. Раніше повідомлялося про те, що конкурс скасовувати не будуть, проте зараз ситуація змінилася. Мер міста Ахмед Абуталеб заявив, що поки що жодного рішення щодо Євробачення не прийняли.

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На даний момент триває активна підготовка до Євробачення-2020. Всі країни уже обрали свої представників, проте чи відбудеться пісенний конкурс, стане відомо 5-6 квітня 2020 року.

Для мене останній термін – це момент, коли ми починаємо будувати сцену. У цей день повинні уточнити: пройде Євробачення чи ні. У нас є два варіанти: EBU і AVROTROS (голландський мовник) можуть прийняти рішення про проведення або скасування. Але зараз занадто рано,

– сказав мер Роттердама в інтерв'ю RTV Rijnmond.