Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято

Масляна – стародавнє слов'янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується Прощеною неділею. Про те, коли Масляна у 2019 році, які є традиції святкування і що не можна робити в це свято – читайте в матеріалі далі.

Коли Масляна 2019 в Україні

Святкування Масляної безпосередньо прив'язане до Великодня. Для цього потрібно від дати Пасхи вирахувати 48 днів – це Великий піст, а потім ще тиждень – безпосередньо Масляна.

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У 2019 році Масляна починається 4 березня і триватиме до 10 березня включно.

Як святкувати Масляну: традиції

Увесь тиждень ділиться на два періоди: Вузька Масляна – понеділок, вівторок і середа і Широка Масляна – четвер, п'ятниця, субота та неділя. У перші три дні можна займатися господарськими роботами, а з четверга всі роботи припиняються. При цьому кожен день Масляної має свою назву і призначення. В давнину дотримувались усіх традицій, але сьогодні – більшість із них вже забулися.



Масляна 2019 в Україні: дата та традиції

Понеділок, 4 березня – перший день Масляної – "зустріч". У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Вівторок, 5 березня – "загравання". У цей день прийнято заводити веселі ігри та пригощати за організовані веселощі млинцями.

Середа, 6 березня – "ласунка". Всі господині цього дня готують різні смаколики у великих обсягах і прикрашають ними багатий стіл, але млинці, звісно, залишаються на першому місці.

Четвер, 7 березня – "розгуляй". З цього дня Масляна розгортається на всю широчінь – гуляють з ранку до вечора, водять хороводи, співають пісні.

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П’ятниця, 8 березня – "тещині вечори". Величезна кількість звичаїв у цей день спрямована на прискорення весіль та сприяння молоді у знаходженні собі відповідної пари. Зяті з вечора особисто запрошують в гості своїх тещ – пригощають їх млинцями.

Субота, 9 мерезня – "посиденьки зовиці". У цей день молода невістка запрошує своїх рідних до себе.

Неділя, 10 березня – "Прощена неділя". Цього дня прийнято просити прощення у всіх близьких та скривджених за заподіяне зло, за якісь свої проступки. Це дуже світлий день перед початком Великого посту.

З 11 березня гуляння припиняються, оскільки в силу вступає Великий піст, який триватиме до 28 квітня – Великодня.