Королева скасувала вечірку до 60-річчя принца Ендрю: деталі

Зважаючи на спаплюжену репутацію після викриття секс-скандалу, Єлизавета ІІ прийняла рішення відмовитися від гучного святкування дня народження свого сина герцога Йоркського. Королівська родина відзначить свято за сімейною вечерею.

Днями Єлизавета ІІ оголосила про скасування торжества на честь 60-річчя герцога Йоркського. Він святкуватиме день народження у лютому 2020 року. На заході мали б бути представники численних благодійних організацій, якими опікувався принц. Проте після сумнозвісних подій королева вирішила відзначити річницю лише у сімейному колі. Про це повідомляє британський тижневик The Sunday Times.

Секс-скандал у королівській родині: принц Ендрю спростував звинувачення у педофілії

Причиною скасування вечірки може слугувати відмова від монарших обов'язків принца Ендрю у зв'язку з фігуруванням його імені у резонансній справі. Це серйозний удар по репутації королівської родини.



Королівська родина/ Instagram /@theroyalfamily

20 листопада герцог Йоркський подав офіційну заяву, у якій зазначив, що хоче "відійти від своїх громадських обов'язків у найближчому майбутньому". За словами принца Ендрю, обставини, які мають відношення до його колишньої дружби з Джеффрі Епштейном, стали великою перешкодою в роботі сім'ї та благодійних організацій, які він підтримує.