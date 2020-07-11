Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк розбурхала мережу кумедним образом в костюмі бджілки. Зірка показала look, у якому брала участь у зйомках.

Смішний ролик знаменитість поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре показала, що має чудове почуття гумору та володіє самоіронією. Леся не боїться осуду та думки оточуючих, постає перед камерою в оригінальному вбранні.

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Леся Нікітюк у костюмі бджілки

Відео блогерка зняла у гримерці. Ймовірно, такий аутфіт вона приміряла на зйомках нового сезону популярної програми "Хто зверху?", де Леся є ведучою. Вона недноразово жартувала над собою та своїм одягом. Вона вміє поставати перед публікою у розкішних вечірніх сукнях, звабливих аутфітах, а також не боїться приміряти оригінальні та, водночас, кумедні образи.

Нікітюк показала відео, де позує у костюмі бджілки. На голові у неї бачимо чорну корону із пір'ям. Волосся телеведуча вклала в локони і зібрала у хвіст, а чубчик залишила спереду. На обличчі вона зробила макіяж у нюдових відтінках.

"Відзначай свою бджілку", – жартівливо написала у дописі блогерка.