KRUTЬ зараховував до трійки фіналістів, – Сергій Притула розповів про перший півфінал Нацвідбору

Популярний український ведучий Сергій Притула втретє став ведучим Національного відбору Євробачення-2020. Після першого півфіналу шоу він зізнався, що передбачав тріумф Марини Круть.

У коментарі "Новому каналу" Сергій Притула розповів, що ще до старту Нацвідбору передбачив, хто стане фіналісткою вокального проєкту. За його словами, Марина Круть проявила себе ще на репетиціях шоу, тому ведучий був переконаний, що вона увійде до наступного етапу конкурсу.

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"За підсумками того, що я бачив на репетиціях, KRUTЬ зараховував до трійки фіналістів з першого півфіналу. У нас був доволі рівний півфінал, без яскраво вираженого фаворита. Минулого року, здається, перший півфінал теж був такий "рівненький". Марина впоралася прекрасно. Дуже приємно, що поєднання і електроніки, і чудового вокалу, і бандури скомпілювалося, і цей пазлик вийшов дуже гарним. Настільки, що сподобався і глядачам, і журі", – поділився Сергій Притула.

Дивіться виступ Марини Круть у першому півфіналі Євробачення-2020: відео

А от випробовувати свою інтуїція в інших іграх чи тоталізаторах шоумен не поспішає. Сергій Притула жартома зазначив, що ще в підлітковому віці мав неприємний досвід, який запам'ятався на все життя.

"Ви знаєте, мені в житті ніколи не вдавалося робити правильно кілька речей: барижити і грати на тоталізаторі. Вірніше, я одного разу спробував, а потім ще кілька місяців роздавав борги. І тому вже десь 21 рік до букмекерських контор не підходжу в принципі", – додав він.

Відомо, що перший півфінал Нацвідбору Євробачення-2020 пройшов у Києві 8 лютого. За результатами голосування суддів та глядачів, у наступний етап шоу вийшли Jerry Heil, KRUTЬ та Gо-A. Наразі своєрідний тріумф вже прокоментувала Марина Круть. На офіційній інстаграм-сторінці артистка назвала себе "чорною конячкою", якій ніхто не пророкував успіху, однак саме її трек "99" зумів підкорити українців. Вже у суботу, 15 лютого, пройде другий півфінал Євробачення. За можливість представляти державу на міжнародному конкурсі поборються MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.