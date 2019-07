Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій

Настав справжній екватор літа і всього 2019 року! Позаду залишились багато концертів, фестивалів та постановок, але не варто засмучуватись, адже організатори культурних подій Києва підготували для вас найцікавіші заходи. Обов'язково їх відвідайте і поділіться в коментарях своїми враженнями.

Збирайте компанію найкращих друзів чи влаштовуйте побачення своїм коханим – наступні події підійдуть для будь-якого випадку!

The Unsleeping

Нічний клуб "Южный Берег Киева" (ЮБК)

7 липня, 19:30

Вартість: 200 гривень

Придбати квитки

Музичним колективам з колишніх пострадянських країн, навіть якщо вони співають англійською мовою, досить складно (якщо взагалі можливо) епічно заявити про себе на весь світ і привнести у жанр альтернативного року щось нове. У сучасному світі для цього необхідно мати потужний продакшн, або зібрати свою фан-базу протягом десятиліття творчих експериментів, щоб у якусь мить раптово вистрілити по масовій аудиторії. Але міні-альбом "Deviate" уманського гурту the Unsleeping хочеться відразу включити на повтор і по черзі переслуховувати кожен трек. 7 липня музиканти вперше зіграють великий концерт у столиці – розігріватиме Our Atlantic, а залитий сонцем ЮБК стане відмінним атмосферним майданчиком для дебютного сольника.

Maluma

Палац спорту

8 липня, 19:00

Вартість: 1199-3999 гривень

Придбати квитки

Багато хто скаже, що популярність Maluma – везіння, але сьогодні колумбійський співак перебуває на вершині чартів і посідає верхні рядки серед найзатребуваніших поп-музикантів сучасності. Велика любов на рідній землі – потужний фундамент для завоювання решти світу, тому Хуан Луїс Лондоньо Аріас (саме так звучить справжнє ім'я Maluma) відправляється в міжнародне турне з програмою своїх найкращих пісень. І Київ не стане виключенням – поп-зірка вперше відвідає українську столицю, і покаже в Палаці спорту неймовірно якісне та видовищне музичне шоу. А поки у вас є час, щоб вивчити приспіви найпопулярніших пісень Maluma: "11 PM", "HP", "Felices Los 4", "Corazon" або один з останніх хітів "Hola Senorita".



Maluma

UPARK FESTIVAL 2019

SKY Family Park

16-18 липня

Вартість: 1499-6099 гривень

Придбати квитки

Справжні меломани протягом усього минулого року чекали на UPark Festival 2019, тому що знають – організатори цього міського музичного фестивалю готують для українців щось надзвичайне. І це припущення стало фактом одразу після того, як повідомили перші імена хедлайнерів: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring me the Horizon, Rag`n`Bone Man, Іван Дорн, Nothing but Thieves, MO, Pale Waves, SWMRS, Missio, AJR та інші. Крім того, цього року фестиваль відбудеться у надзвичайному місці – SKY Family Park, а це означає, що у паузах між виступами музикантів (або ж безпосередньо під час концерту) ви зможете відпочити від спекотного літа на шезлонгу поруч з басейном і попити прохолоджуючі напої в барах. І це ще далеко не все – на вас чекають сотні різноманітних розваг, завдяки яким 16, 17 і 18 липня стануть найкрутішими днями цього літа!



UPARK FESTIVAL 2019

Злата Огнєвіч

Caribbean Club

18 липня, 20:00

Вартість: 490-1990 гривень

Придбати квитки

Відома українська співачка Злата Огнєвіч запрошує на прем’єру ексклюзивної програми "Акустика" – найкращі та найвідоміші хіти в акустичному виконанні. "Танцювати", "До мене", "Долоні" та багато інших пісень, над якими працювали кращі вітчизняні композитори та хітмейкери. Її неймовірний голос відзначено не тільки багатьма музичними преміями – про талант свідчить почесне третє місце на конкурсі Євробачення, виконання пісень дуетом з легендарними Андреа Бочеллі та участь у концерті Монсеррат Кабальє. А нове звучання в супроводі Kaska Records Band допоможе відкрити всю чуттєву палітру музичного океану під назвою "Злата Огнєвіч".



Злата Огнєвіч

Телезйомка шоу "Вар'яти"

FilmUa

22 липня – 2 серпня, 18:30

Вартість: 250 гривень

Придбати квитки

Зазвичай, Сергій Притула та його "Вар'яти" виступають в столиці два рази на рік: у переддень Нового Року, щоб подарувати глядачам святковий настрій та зарядити позитивом, щоб вистачило на 12 наступних місяців; і під час святкування дня народження проекту в травні. Тому тиждень телезйомки – це позачергова можливість побувати на виступі улюбленого комедійного проекту. І є кілька причин не ігнорувати цю пропозицію: ви станете частиною телевізійної зйомки, побачите себе коханого на великому екрані, і першим зможете надірвати живіт від гумористичної програми, яка потім стане основою для шоу, над яким мільйони українців сміятимуться перед екранами своїх домашніх телевізорів. Справжній добрий гумор українською мовою від харизматичних акторів проекту – їх виступ бажано відвідувати всією сім'єю!



Телезйомка шоу "Вар'яти"

Yungblud

Зелений Театр

28 липня, 19:00

Вартість: 990-1390 гривень

Придбати квитки

Домінік Харріс – нова молода зірка британського альт-року. Співак вперше приїде до Києва з проектом "Yungblud" та дебютним альбомом "21st Century Liability". Саме цей минулорічний реліз став новим маніфестом сучасної молоді, яка вважає себе ізольованою від старшого покоління, а тому відчуває самотність та неможливість знайти спільну мову. Молоді завжди потрібна підтримка, тому Домінік Харріс вирішив очолити творчий протест зі своєю рок-н-рол поезією а-ля Алекс Тернер з Arctic Monkeys або Jamie T. Його музика – це дивна, але цікава суміш панк-року, обов'язкового для романтиків Туманного Альбіону, та бунтарського репу з вкрапленнями олдскульного хіп-хопу. Є що послухати, сумувати за барною стійкою не доведеться – чекаємо всіх у Зеленому Театрі.



Yungblud

Фільм "Pink Floyd The Wall"

Київська Русь

31 липня, 19:00

Вартість: 150 гривень

Придбати квитки

Святкове! 40 річниця музичного альбома "The Wall", одинадцятого за рахунком серед дискографії культової британської рок-групи Pink Floyd, яку люблять та пам'ятають завдяки грандіозним живим виступам, психоделічним експериментам з музикою і глибоким філософським текстам пісень. Щоб відсвяткувати цю важливу, для палких фанатів гурту, дату, кінотеатр "Київська Русь" пропонує переглянути разом художню картину "Пінк Флойд: Стіна" за сценарієм самого Роджера Уотерса. Фільм, заснований на однойменному альбомі, складається з ігрових та анімаційних епізодів, а відеоряд супроводжується оригінальним виконанням пісень Pink Floyd.



Фільм "Pink Floyd The Wall"

Літо на ВДНГ

Травень–серпень, з 10:00

Події ВДНГ

Позаду залишився перший місяць літа, але попереду на вас чекають ще багато приємних сюрпризів! А завдяки проекту "Літо на ВДНГ", який у минулому році відвідали понад два мільйони українців, ви знаєте, де в Києві найкраще місце для відпочинку. Літній сезон міських розваг продовжується, тому якщо вам потрібно місце, де провести вільний час з сім'єю, влаштувати романтичну прогулянку з коханою людиною або куди запросити друзів на пікнік – ви його знайшли. ВДНГ перетворився на головну пікнік-зону столиці, перед відвідувачам якого відкрито більш, ніж півсотні локацій та розваг: комедійні виступи, музичні концерти на великій сцені, кінопокази, спортивні майданчики, басейни, лекції, майстер-класи, фестивалі та ще багато чого цікавого, тому радимо вам ознайомитись з розкладом заходів, фестивалів та інших івентів на сайті проекту.



Літо на ВДНГ