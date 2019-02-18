Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні

Березень – відмінний час, щоб розпочати старт подорожей. Україна є надзвичайно різнобарвною країною, тож у вашому записничку завжди знайдуться місця, які ви ще не відвідали. Пропонуємо вам переглянути чарівні місця в Україні, які вас точно вразять.

Україна поєднує у собі незабутні краєвиди, мальовничі куточки та вражаючі обласні центри. Якщо ви давно плекали у своїх планах побачити всю країну – пропонуємо вам найбільш красиві та цікаві куточки України, які задовольнять кожного мандрівника.

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Хмельницький

Хмельницька область є однією із найстаріших областей Західної України. Серед прилеглих міст найбільш популярним залишається Кам'янець-Подільський, який відомий своєю фортецею. Чудові краєвиди та старовинний монастир ви побачите у національному природному парку "Подільські Товри".

На Хмельниччині можна побувати й у справжньому затопленому селі – Бакоті, яке користується популярністю серед туристів.



Що варто побачити на Хмельниччині

Львів

Львів – місто шоколаду, кави та дощу. Місто приваблює туристів з усіх куточків України. У Львівській області є чимало пейзажних місць, які варто побачити. Насамперед досхочу прогуляйтеся бруківкою, зайдіть у затишні кав'ярні, відвідайте національний академічний театр опери та балету і зустріньте захід сонця на горі "Високий замок". Не забудьте завітати у відому "Криївку" та "Майстерню шоколаду".

Львівщина подарує вам захоплюючу подорож замками. Відвідайте екскурсію у Золочеві, Підгірцях та Олесько. Вам відкриються таємниці, що приховують у собі стіни палацу, які оповиті багатою історією.



Куди поїхати на Львівщині

Чернівці

Чернівецька область є маленькою, однак має багату культурну та історичну спадщину. У ній поєднана краса гірських і лісових пейзажів, стрімких водоспадів, величних архітектурних будівель, храмів, старовинних замків і затишних міст.

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Чернівці називають "Маленьким Парижем". Обов'язково прогуляйтеся чотирма головними площами міста (Театральна, Соборна, Філармонії та Центральна). Найважливішою архітектурною пам'яткою залишається Чернівецький Національний університет, від якого захоплює дух.



Куди поїхати у Чернівецькій області

Івано-Франківськ

Івано-Франківщина – одна з небагатьох областей, яка поєднує у собі безліч найцікавіших та найбільш відвідуваних місць. Івано-Франківськ – маленьке і затишне місто, у яке закохуєшся з першого погляду. Найбільш впізнаний атрибут міста – фонтан Яйце, який знаходиться перед міською ратушею. Також обов'язково відправтеся до міського мальовничого озера та пройдіться по відомій "стометрівці".

Область манить туристів, адже саме тут знаходяться найулюбленіші місця відпочинку: Яремче, Ворохта, Буковель, Коломия та інші вражаючі місця.



Що треба побачити на Івано-Франківщині

Київ

Для романтичної прогулянки Києвом обирайте Поділ. Вузенькі вулички просочені особливою атмосферою. На Подолі знаходяться дві старовинні площі – Контрактова та Поштова. На території Подолу є безліч церков та храмів. Набережна Дніпра подарує вам яскраві та незабутні емоції. Не менш відомий Андріївський узвіз притягне творчих людей з усіх міст України та інших країн. Андріївська церква вразить вас своєю помпезністю та величністю. Також варто оглянути Золоті ворота – головну браму стародавнього Києва.



Що побачити на Київщині​

Тернопіль

Тернопіль – привабливий та компактний обласний центр України. Справжня перлина міста Тернополя – Тернопільський став, який приваблює туристів. Неможливо оминути увагою Театральний майдан і Бульвар Тараса Шевченка.

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На Тернопільщині можна побачити Плебанівський віадук, який привертає увагу туристів та місцевих жителів своїми високими 9 арками на під’їзді до Теребовлі з боку Чернівців.



Що треба побачити на Тернопільщині

Закарпаття

Закарпаття – красивий куточок, який вражає своєю унікальною природою. Майже усю територію займають гори. На Чорногірському хребті знаходиться гора Говерла (2061 метрів), яка є найвищою точкою області та України. Довжина маршруту – 4,7 кілометрів. Тривалість походу займає 8 годин.

Закарпатська область пропонує відпочинок кожному. Для туристів, які люблять екстрим – похід на гірські масиви Чорногора і Свидовець; для тих, хто любить пасивний відпочинок – термальні води Косина і Берегового; для поціновувачів історичної спадщини – замки Ужгорода і Мукачева.



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Одеса

Одеса вразить будь-якого туриста колоритними розвагами. Ви перенесетеся ніби у інший світ, коли вперше прогуляєтеся Дерибасівською вулицею. На ній варто побачити пам’ятник 12-му стільцю з однойменного роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Окрасою Одеси вважають Оперний театр. Саме ця будівля є своєрідною візиткою міста. Ще однією візитною карткою Одеси є Потьомкінські сходи.

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Одразу біля Потьомкінських сходів розташований Морський вокзал. Сюди припливають чималі лайнери, які заворожують красою. На вершині ж сходів – мальовничий Приморський бульвар.



Що варто побачити в Одесі

Херсон

Херсонщина багата не лише соковитими кавунами у розпал літнього сезону. Сюди варто приїжджати, щоб побачити озера, "мертве море", острови, ріки та найбільшу в Європі пустелю.



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