Лілія Ребрик зізналася, чи дотримується карантинних заходів

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик опублікувала відвертий допис, у якому розповіла, чи дотримується обмежувальних заходів. Також знаменитість зізналася, як оберігає себе та сім'ю від інфікування.

Карантин в Україні послаблюють. Проте не всі поспішають користуватися цим. Так, Лілія Ребрик на особистій сторінці в інстаграмі поширила публікацію, у якій зізналася, що намагається дотримуватися усіх правил безпеки та поки що не відвідує торгові центри та салони краси.

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Як проводить карантин Лілія Ребрик?

Лілія Ребрик разом із чоловіком Андрієм Диким та доньками – Діаною і Поліною перебувають на ізоляції у заміському будинку. Та жінка працює на телебаченні, тому навіть під час суворого карантину була змушена їздити на роботу в столицю. І після його послаблення Лілія не поспішає користуватися цими "благами".

Зірка зізналася, що обов'язковими складовими її образу у громадських місцях є маска та рукавички. Лілія каже, що у салоні краси вона досі не побувала, хоча вже потрібно зробити манікюр.

За час карантину її сім'я звикла до онлайн-шопінгу, тому вони точно не поспішатимуть до торгових центрів, які мають відкрити в столиці вже завтра, 30 травня.

Також Ребрик не була на терасах улюблених закладів, а продовжує насолоджуватися кавою в родинному колі на власному подвір'ї, де точно немає жодних вірусів.

Телеведуча каже, що хоча незабаром почнуть курсувати потяги та відкриють авіасполучення, проте відпустку її сім'я поки що не планує.

Зараз головне – не поспішати нікуди і не створювати ажіотаж навколо послаблень, адже в іншому випадку хвороба може поширюватися ще з більшою швидкістю і тоді подолати її стане ще важче.

Коронавірус в Україні

Станом на 29 травня в Україні зафіксували 22 811 випадків зараження коронавірусом. Недуга забрала життя 679 людей. Побороти COVID-19 вдалося 8 934 інфікованим.