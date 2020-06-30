Популярна українська телеведуча Катя Осадча вирішила влаштувати мандрівку улюбленим містом. Вона відправилася на романтичну прогулянку вночі, а світлинами серед вогників вечірнього Києва поділилася з шанувальниками.

Відповідну публікацію Катя зробила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона полюбляє поширювати фотографії з роботи чи відпочинку і показує, що вміло поєднує ці дві складові свого життя.

Читайте також У стильному комбінезоні: Катя Осадча показала яскравий образ зі зйомок – фото

Оскільки через пандемію коронавірусу далекі подорожі є небезпечними, то активно розвивається внутрішній туризм. Катя Осадча долучилася до числа тих людей, які вивчають рідні місця. У дописі вона зазначила, що краса навколо нас, потрібно лише вміти бачити її. Знаменитість прогулялася Андріївським узвозом та зробила декілька дивовижних кадрів.

Образ Каті Осадчої

Для нічної прогулянки улюбленим містом телеведуча обрала легку літню сукню в клітинку довжини міді. Знизу вбрання прикрашало мереживо. Поєднала такий look зі зручним білим взуттям. Волосся Катя зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Осадча виглядає неймовірно щасливою та насолоджується кожним моментом.



Катя Осадча прогулялася Києвом / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадча та нічний Київ / Instagram / @kosadcha



Літній образ Каті Осадчої / Instagram / @kosadcha