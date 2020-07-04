У липні розпочнуться зйомки комедії "Я, "Побєда" і Берлін" за книгою Кузьми Скрябіна. Локацією для кіновиробництва стане Львів та Львівська область. Міський голова Андрій Садовий підтримує процес та зізнається, що створення фільму популяризуватиме місто.

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з знімальною командою фільму, яка працює над екранізацією книги українського музиканта Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". Як інформує пресслужба Львівської міської ради, мер міста підтримує зйомки стрічки й готовий сприяти процесу, адже розвиток кіноіндустрії у Львові позитивно впливає на імідж міста.

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"Якщо від міста щось потрібно, то ви можете максимально розраховувати на наше сприяння. Нам вигідно, щоб у Львові творилися фільми, щоб це якимось чином давало місту промоцію. Це особливо потрібно в сьогоднішньому часі", – заявив Андрій Садовий.



Андрій Садовий на зустрічі з знімальною групою фільму "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото ЛМР

Що відомо про зйомки фільму "Я, "Побєда" і Берлін"?

Місцем зйомок стануть Львів та Львівська область. Кінооператор Дмитро Недря, який працює над створенням фільму, наголошує, що зараз у місті є безліч нових незвіданих локацій, які раніше не з'являлися на широких екранах. Берлінську частину сюжету також будуть знімати у Львові, адже в самому Берліні вже немає необхідних будівель 90-х років.

Крім того, знімальна група поскаржилась на відсутність якісних павільйонів для зйомок, що є вагомою загальноукраїнською проблемою. Андрій Садовий зацікавився ідеєю створення такого павільйону та пообіцяв, що "у мерії вивчать це питання".

Сюжет фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за романом Кузьми Скрябіна

Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка – це історія хлопця Андрія, який придбав перше в своєму житті авто марки "Побєда". Головний герой разом зі своїм товаришем Бардом вирушає до Берліну. На шляху до Німеччини на друзів чекають шалені пригоди, та винахідливість хлопців допомагає вирішити будь-які проблеми. Додому вони повернуться вже зовсім іншими людьми.

Вихід фільму на широкі екрани запланований вже на грудень 2020 року.